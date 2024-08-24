Об этом отметил в эфире 24 Канала эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко, добавив, что эта вертикаль показала сейчас неспособность российского руководящего аппарата обеспечить защиту своих граждан и территории.

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Путин был вынужден успокоить население

Жовтенко отметил, что в Кремле есть недостаток доверия между руководителями силовых ведомств и российским диктатором. Путин в течение многих лет своего правления пытался страховать себя от возможного переворота со стороны спецслужб или генералов, поэтому выстраивал систему управляемого конфликта между силовиками.

ФСБ грызется с разведкой, генералы с ФСБ. Путин это делал намеренно, чтобы ни у кого из них не возникло мысли вынести его из кабинета и начать царствовать самим. Обмен военнопленными Путин был вынужден сделать для того, чтобы успокоить общественность и не дать силовикам разыграть эту ситуацию внутри России,

– отметил Жовтенко.

В Кремле не готовы к уступкам или переговорам

Эксперт по международной безопасности отметил, что обмен военнопленными не стоит расценивать, как готовность путинского режима к любым серьезным переговорам по завершению войны или политическим консультациям, которые могли бы подготовить почву для этих переговоров.

До окончания предвыборной кампании в США у Путина, его окружения и спецслужб сохраняется иллюзия того, что они могут повлиять на предвыборные политические процессы в Соединенных Штатах, дестабилизировать в США ситуацию настолько, что американцам будет не до Украины и даже не до Европы.

Никакой готовности к политическим уступкам или переговорам со стороны Кремля не будет, потому что там будут пытаться использовать все возможности, которые есть. С таким потенциальным игроком, как Трамп, на которого есть опосредованное влияние с российской стороны, Путин не будет соглашаться на менее выгодный вариант для себя. Он лучше подождет до февраля – марта 2025 года,

– считает Жовтенко.

Путин рассчитывает, что Трамп станет президентом, или же ситуация в США будет настолько дестабилизированной, что будет непонятен финальный результат выборов, или же будет политическое противостояние, что не позволит американцам уделять большее внимание Украине и вопросам европейской безопасности.

Это, по словам эксперта, откроет для российского диктатора окно возможностей еще больше давить на линии фронта, или на европейских союзников Украины через своих карманных друзей, как Орбан. Россия попытается попробовать сломать ситуацию с продолжением предоставления Украине военной помощи.