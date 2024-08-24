Про це зазначив в етері 24 Каналу експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко, додавши, що ця вертикаль показала зараз неспроможність російського керівного апарату забезпечити захист своїх громадян і території.

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Путін був змушений заспокоїти населення

Жовтенко наголосив, що в Кремлі є нестача довіри між керівниками силових відомств і російським диктатором. Путін протягом багатьох років свого правління намагався страхувати себе від можливого перевороту з боку спецслужб чи генералів, тому вибудовував систему керованого конфлікту між силовиками.

ФСБ гризеться з розвідкою, генерали з ФСБ. Путін це робив навмисно, щоб ні в кого з них не виникло думки винести його з кабінету та почати царювати самим. Обмін військовополоненими Путін був змушений зробити для того, щоб заспокоїти громадськість та не дати силовикам розіграти цю ситуацію всередині Росії,

– зазначив Жовтенко.

В Кремлі не готові до поступок чи переговорів

Експерт з міжнародної безпеки зазначив, що обмін військовополоненими не варто розцінювати, як готовність путінського режиму до будь-яких серйозних переговорів стосовно завершення війни чи політичних консультацій, які могли б підготувати підґрунтя до цих переговорів.

До закінчення передвиборчої кампанії в США у Путіна, його оточення і середовища його спецслужб зберігається ілюзія того, що вони можуть вплинути на передвиборчі політичні процеси в Сполучених Штатах, дестабілізувати в США ситуацію настільки, що американцям буде не до України й навіть не до Європи.

Ніякої готовності до політичних поступок чи переговорів з боку Кремля не буде, бо там намагатимуться використати всі можливості, які є. З таким потенційним гравцем, як Трамп, на якого є опосередкований вплив з російського боку, Путін не буде погоджуватися на менш вигідний варіант для себе. Він краще почекає до лютого – березня 2025 року,

– вважає Жовтенко.

Путін розраховує, що Трамп стане президентом, або ж ситуація в США буде настільки дестабілізованою, що буде незрозумілий фінальний результат виборів, або ж буде політичне протистояння, що не дозволить американцям приділяти більшу увагу Україні та питанням європейської безпеки.

Це, зі слів експерта, відкриє для російського диктатора вікно можливостей ще більше тиснути на лінії фронту, чи на європейських союзників України через своїх кишенькових друзів, як Орбан. Росія намагатиметься спробувати зламати ситуацію з продовженням надання Україні військової допомоги.