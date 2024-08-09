Мешканка російського міста Суджа накинулася на місцеву владу. Вона переконувала, що по телевізору говорять неправду, а місцева влада також бреше про свої вчинки.

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Ніхто не проводив евакуацію

Місцева жінка скаржиться, що з Суджі не було взагалі жодної централізованої евакуації. Мешканці самі почали виїжджати з міста. Місцева адміністрація ніяк у цьому не допомагала. Хоча там розповідають, ніби брали у цьому участь.

Ці тварюки брешуть. По телевізору брешуть. Люди самі виїжджали, а в адміністрації брешуть,

– сказала жінка.

Вона також скаржиться, що наприкінці червня її будинок "розбомбили". А зараз вона була змушена покидати місто Суджа.

Зверніть увагу! За даними джерел 24 Каналу, FPV-дрон успішно уразив ще один ворожий гелікоптер у Курській області. Вже є відео цієї операції.