Про це повідомили джерела 24 Каналу в СБУ. Також надали відео успішної операції.

До речі Унікальна спецоперація в історії воєн: спецпризначенці СБУ збили російський вертоліт FPV-дроном

СБУ уразила ще один вертоліт у Курській області

Служба Божа відпрацювала ще одну ціль за допомогою FPV-дрона у "Курській народній республіці",

– розповіли наші джерела.

На відео чітко видно, як безпілотник ЦСО "А" Служби безпеки України уражає російський вертоліт в момент його польоту.

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До речі, нещодавно СБУ вже підбила дроном ще один ворожий вертоліт.

Це унікальні спецоперації в історії воєн. Чекаємо нових результатів? Бог любить трійцю,

– наголосило джерело.

Додамо, що воїни Центру спецоперацій "А" СБУ підбили російський вертоліт Мі-28. До речі, для російських загарбників ще є багато неочікуваних сюрпризів.