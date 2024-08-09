Об этом сообщили источники 24 Канала в СБУ. Также предоставили видео успешной операции.

Кстати Уникальная спецоперация в истории войн: спецназовцы СБУ сбили российский вертолет FPV-дроном

СБУ поразила еще один вертолет в Курской области

Служба Божья отработала еще одну цель с помощью FPV-дрона в "Курской народной республике",

– рассказали наши источники.

На видео четко видно, как беспилотник ЦСО "А" Службы безопасности Украины поражает российский вертолет в момент его полета.

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Кстати, недавно СБУ уже подбила дроном еще один вражеский вертолет.

Это уникальные спецоперации в истории войн. Ждем новых результатов? Бог любит троицу,

– подчеркнул источник.

Добавим, что воины Центра спецопераций "А" СБУ подбили российский вертолет Ми-28. Кстати, для российских захватчиков еще есть много неожиданных сюрпризов.