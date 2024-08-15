Опитування було проведено серед 2867 потенційних виборців у семи штатах від 26 липня до 2 серпня. До слова, вибори в Сполучених Штатах відбудуться вже 5 листопада 2024 року.

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Гарріс збільшила відрив від Трампа

Результати опитувань показали, що Гарріс випередила Трампа в Аризоні, Мічигані, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині.

Наразі Гарріс випереджає Трампа вже на відсоток. У семи ключових штатах вона має 48% підтримки, водночас Трамп – 47%, ще 5% респондентів відповіли, що досі не визначилися або не планують голосувати.

У Джорджії голоси поділились порівну. Єдиним ключовим штатом, де Трамп утримує перевагу, є Невада, але Гарріс скоротила відрив на 6 пунктів від моменту проведення останнього опитування у травні,

– йдеться у матеріалі.

До слова, раніше президент США Джо Байден заявив, що не впевнений у мирній передачі влади у разі, якщо Дональд Трамп програє президентські вибори. За його словами, це може призвести до кровопролиття.