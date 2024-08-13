Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що рішення Гарріс обходитися без конкретики – абсолютно правильне у політтехнологічному сенсі. Вона перебуває на висхідному тренді від початку своєї виборчої кампанії. Їй потрібно зараз по мінімуму "рухатися", адже вона й так йде вперед.

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Це ускладнює ситуацію для Дональда Трампа. Адже йому фактично немає за що зачепитися. А будь-яка критика стає ходьбою по "мінному полю". Її можуть протрактувати як жінконенависництво; напад білого, літнього, забезпеченого чоловіка на темношкіру жінку з низового класу мігрантів тощо.

Трампу критично необхідно, аби Гарріс почала робити хоча б якісь кроки. Республіканець опинився у ситуації, коли у нього фактично стався фальстарт виборчої кампанії. При цьому це вийшло лише через те, що Гарріс замінила Байдена.

Трамп відіграв більшу частину своїх заготовок. Йому вже мало чим є дивувати власних виборців. Тому він уповільнюється. Йому нема за що зараз зачепитися. Трамп намагається влаштувати одразу три дебати упродовж кількох тижнів. Він хоче пришвидшити політичний час. Змусити Гарріс робити якнайбільше кроків. А її команда уникатиме цього; буде акцентувати увагу лише на одних дебатах,

– сказав Саакян.

Ймовірно, конкретика від Гарріс піде вже на екваторі виборчої кампанії. Тоді у Трампа буде менше можливостей її дискредитувати.

Чого очікувати, якщо Гарріс переможе на виборах

Як наголосив Саакян, хоч позиція Гарріс наразі нечітка, але Україна має деякі позитивні сигнали. Перший – обрання кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза. Він відзначався послідовною позицією і навіть інколи був радикальнішим у заявах, ніж адміністрація Байдена.

Тут не українофоб; не хтось зі скептиків підтримки України; не хтось з кволим бекґраундом. Інший момент. Гарріс виходець з прокурорського середовища. Її перша публічна заява в ролі кандидатки була акцентована на тому, що вона знає такі типажі шахраїв та злочинців як Трамп. Ця заява яскраво зайшла. Вона робить натяк, що через кому сюди можна додати Путіна,

– зауважив Саакян.

Байден – представник покоління, яке ще пам'ятає холодну війну, ядерне балансування. Він несе на собі "тавро" страхів 20 століття і, цілком ймовірно, сприймає Росію "в інерції" СРСР. Гарріс зовсім з іншого покоління. Вона може підіймати ставки.

Питання в тому, чи буде вона це робити. Демократична партія зробила ставку на Гарріс і розраховує на неї впливати. Гарріс, звісно ж, захоче вийти з цих впливів.

Для цього їй доведеться відпозиціонуватися від Байдена в низці питань, щоб показати, що вона інша; суб'єктна. Вірогідно, що будуть спроби впливу від демократів. І може бути інерція байденівської політики. Вона може успадкуватися і в питаннях України, де можемо отримати продовження нерішучої підтримки та непровокування агресора,

– вважає Саакян.