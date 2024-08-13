Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, заметив, что решение Харрис обходиться без конкретики – абсолютно правильное в политтехнологическом смысле. Она находится на восходящем тренде с начала своей избирательной кампании. Ей нужно сейчас по минимуму "двигаться", ведь она и так идет вперед.

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Это усложняет ситуацию для Дональда Трампа. Ведь ему фактически не за что зацепиться. А любая критика становится ходьбой по "минному полю". Ее могут протрактовать как женоненавистничество; нападение белого, пожилого, обеспеченного мужчины на темнокожую женщину из низового класса мигрантов и т.п.

Трампу критически необходимо, чтобы Харрис начала делать хотя бы какие-то шаги. Республиканец оказался в ситуации, когда у него фактически произошел фальстарт избирательной кампании. При этом это получилось только из-за того, что Харрис заменила Байдена.

Трамп отыграл большую часть своих заготовок. Ему уже мало чем есть удивлять собственных избирателей. Поэтому он замедляется. Ему не за что сейчас зацепиться. Трамп пытается устроить сразу трое дебатов в течение нескольких недель. Он хочет ускорить политическое время. Заставить Харрис делать как можно больше шагов. А ее команда будет избегать этого; будет акцентировать внимание только на одних дебатах,

– сказал Саакян.

Вероятно, конкретика от Харрис пойдет уже на экваторе избирательной кампании. Тогда у Трампа будет меньше возможностей ее дискредитировать.

Чего ожидать, если Харрис победит на выборах

Как отметил Саакян, хоть позиция Харрис пока нечеткая, но Украина имеет некоторые положительные сигналы. Первый – избрание кандидатом в вице-президенты Тима Уолза. Он отличался последовательной позицией и даже иногда был более радикальным в заявлениях, чем администрация Байдена.

Тут не украинофоб; не кто-то из скептиков поддержки Украины; не кто-то со слабым бэкграундом. Другой момент. Харрис выходец из прокурорской среды. Ее первое публичное заявление в роли кандидата было акцентировано на том, что она знает такие типажи мошенников и преступников как Трамп. Это заявление ярко зашло. Она делает намек, что через кому сюда можно добавить Путина,

– заметил Саакян.

Байден – представитель поколения, которое еще помнит холодную войну, ядерное балансирование. Он несет на себе "клеймо" страхов 20 века и, вполне вероятно, воспринимает Россию "в инерции" СССР. Харрис совсем из другого поколения. Она может поднимать ставки.

Вопрос в том, будет ли она это делать. Демократическая партия сделала ставку на Харрис и рассчитывает на нее влиять. Харрис, конечно же, захочет выйти из этих влияний.

Для этого ей придется отпозиционироваться от Байдена в ряде вопросов, чтобы показать, что она другая; субъектная. Вероятно, что будут попытки влияния от демократов. И может быть инерция байденовской политики. Она может унаследоваться и в вопросах Украины, где можем получить продолжение нерешительной поддержки и непровоцирования агрессора,

– считает Саакян.