Сам Трамп неодноразово стверджував, що у 2020 році він програв через буцімто фальсифікацію. Ба більше, після виборів його сторонники спробували штурмувати Капітолій з вимогою скасувати результати голосування.

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Мирна передача влади у США

В інтерв’ю CBS News у Байдена запитали, чи думає він, що після голосування відбудеться мирна передача влади. На це президент США відповів: "Якщо Трамп програє, я зовсім не впевнений".

Він має на увазі те, що говорить. Ми не сприймаємо його серйозно. Він має на увазі. Усе це про те, що якщо ми програємо, буде кровопролиття,

– додав Байден.

Що цьому передувало

У березні під час виступу на передвиборчому мітингу в окрузі Монтгомері штату Огайо Дональд Трамп заявив, якщо він не стане президентом США, то "це буде кривава баня для всієї країни". Також він сказав, що це буцімто свідчитиме про те, що демократії у США настав би кінець.

Коли представників Трампа попросили пояснити слова про "криваву баню", ті вказали, що слова начебто пролунали на фоні дискусій, яка стосувалася автомобільної промисловості й економіки США. Водночас речник передвиборчої компанії Байдена тоді засудив "екстремізм" Трампа, а також "його жагу до помсти" та "погрози політичного насильства".