Відповідна інформація виплила з особистого листування Венса з блогером і прихильником теорій змов Чарльзом Джонсоном. Саме останній й поділився своїми розмовами з журналістами Washington Post.

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Джей Ді Венс про допомогу Україні

Як пише WP, у листуваннях Джей Ді Венс обговорював закордонні альянси США і розмірковував про те, хто стоїть за підривом газопроводу Північний потік. Політик прямо писав свою неприязнь до українського уряду та відмову розглядати його прохання про допомогу США.

Приятелю, я навіть не відповідатиму на дзвінки з України. До мене звернулися два дуже серйозні хлопці. Голова їхньої розвідки. Голова Повітряних сил. Скаржитися з приводу F-16,

– писав Венс Джонсону.

Зазначається, що це повідомлення було відправлене приблизно через три тижні після того, як республіканці в Палаті представників заблокували додаткову допомогу для України.

Відповідаючи на запитання про листування з Джонсоном, представник Венса сказав, що вони "ніколи не були близькими і не поділяють ту саму політику".

Зазначимо, що Дональд Трамп оголосив про те, що 39-річний сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс стане кандидатом у віцепрезиденти 15 липня. Венс відомий українцями тим, що відверто закликав не допомагати Україні та пропонував віддати її на поталу Путіну. Також політик казав, що Україна не повинна бути в НАТО і виступав проти вилучення російських активів. Повну біографію Джей Ді Венса читайте у матеріалі 24 Каналу.