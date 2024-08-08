Соответствующая информация выплыла из личной переписки Вэнса с блогером и сторонником теорий заговоров Чарльзом Джонсоном. Именно последний и поделился своими разговорами с журналистами Washington Post.

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Джей Ди Вэнс о помощи Украине

Как пишет WP, в переписках Джей Ди Вэнс обсуждал зарубежные альянсы США и размышлял о том, кто стоит за подрывом газопровода Северный поток. Политик прямо писал свою неприязнь к украинскому правительству и отказ рассматривать его просьбу о помощи США.

Приятелю, я даже не буду отвечать на звонки из Украины. Ко мне обратились два очень серьезных парня. Глава их разведки. Глава Воздушных сил. Жаловаться по поводу F-16,

– писал Вэнс Джонсону.

Отмечается, что это сообщение было отправлено примерно через три недели после того, как республиканцы в Палате представителей заблокировали дополнительную помощь для Украины.

Отвечая на вопрос о переписке с Джонсоном, представитель Вэнса сказал, что они "никогда не были близкими и не разделяют одну и ту же политику".

Отметим, что Дональд Трамп объявил о том, что 39-летний сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс станет кандидатом в вице-президенты 15 июля. Вэнс известен украинцами тем, что откровенно призывал не помогать Украине и предлагал отдать ее на растерзание Путину. Также политик говорил, что Украина не должна быть в НАТО и выступал против изъятия российских активов. Полную биографию Джей Ди Вэнса читайте в материале 24 Канала.