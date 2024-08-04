Бывший конгрессмен-республиканец США Адам Кинзингер в разговоре с 24 Каналом объяснил, что говорится о назначении Джея Ди Вэнса вице-президентом в случае победы. Почему Трамп просчитался с этим решением, у кого больше шансов возглавить США и каким президентом может стать Камала Харрис – читайте далее в материале.

Интересно Хватит ли Байдену смелости развязать руки Киеву и чего ждать от Трампа

Какие шансы Камалы Харрис стать президентом

Камала Харрис стала кандидатом от Демократической партии на выборах президента США. По вашему мнению, может ли она победить Дональда Трампа?

Да. С каждым днем, уходящего, все больше кажется, что у нее лучшие шансы для этого. До выборов еще остается довольно много времени. Я ожидаю, что этот импульс, который испытывает Харрис, замедлится, потому что сейчас энтузиазм увеличился из-за вступления нового человека в избирательную гонку, которая является так называемым матчем-реваншем.

Харрис уже причина того, почему Трампу приходится тратить свои средства. Если бы я делал ставки, я не знаю, на кого бы поставил, ведь шансы обоих кандидатов 50 на 50. В то же время кандидат от демократов собирает большие толпы на митингах и вызывает ажиотаж. Это точно означает, что у нее достаточно солидные шансы победить Дональда Трампа, что точно было бы довольно неожиданно.

Агентство Bloomberg сообщило, что Камала Харрис имеет небольшое преимущество в ключевых для победы штатах. Что вы думаете о последних опросах?

Свежие опросы указывают на большой импульс кампании Камалы Харрис. Если вы помните, еще до того, как Харрис вступила в гонку, когда кандидатом от демократов был Джо Байден, рейтинги падали и во всех ключевых штатах лидировал Дональд Трамп.

Конечно, национальные опросы не имеют большого значения, но они дают представление о том, как проходят избирательные гонки. Очевидно, что в каждом штате все было по-разному, но все складывалось не в пользу Джо Байдена. Сейчас произошли довольно резкие изменения, которые связаны с Камалой Харрис, которая теперь участвует в гонке, и с Джей Ди Вэнсом – кандидатом в вице-президенты от республиканцев, который не очень популярен.

Это напряженная борьба. Результаты в Пенсильвании все еще очень важны. Последний опрос, который я видел, показал, что Дональд Трамп немного опережает Харрис в Пенсильвании. Однако он также показал, что Харрис опережает почти во всех шатких штатах. До дня выборов еще много времени, но кажется, что сейчас поражение Дональда Трампа более вероятно, чем месяц назад.

Ранее вы поддержали президента Байдена как кандидата в президенты. Готовы ли вы поддержать Камалу Харрис?

Да, я поддержу ее. Я бы проголосовал за любого, кроме дьявола и Дональда Трампа.

Каким президентом был Джо Байден

Действующий президент США Джо Байден вышел из президентской гонки. Вы считаете это решение запоздалым или своевременным?

Думаю, Байдену не стоило снова баллотироваться. Было высказано много беспокойств по этому поводу, но я не думаю, что он не может продолжать быть президентом. Очевидно, что время догоняет его, он стареет.

Важнейшая задача кандидата в президенты США – победить оппонента. Во время дебатов мы увидели то, что Байден не смог убедить всех в том, что сможет победить Дональда Трампа. На это есть много весомых причин.

По моему мнению, решение было запоздалым. Впрочем, оно в определенной степени играет на руку демократам. Из-за вступления Камалы Харрис в избирательную гонку чувствуется определенный энтузиазм. Конечно, у нее немного времени, чтобы довести дело до конца.

Стоит внимания Полвека в политике и страшные личные трагедии: биография 46-го президента США Джо Байдена

Анализируя прошлое, возможно, все это произошло в правильное время, но я считаю, что Джо Байден был хорошим президентом. Я во многом не был согласен с ним, но он точно был порядочным президентом. Он не должен был так выходить из гонки.



Джо Байден и Камала Харрис / Getty Images

Если бы не было никакого давления на Байдена относительно выхода из гонки, продолжил бы он свою кампанию?

Думаю, что он продолжил бы свою кампанию. И это показывает разницу между здоровой политической партией и нездоровой. Здоровая политическая партия, такая как демократы, где люди чувствуют, что они могут высказаться и, например, сказать, что Байден не может продолжать борьбу против Трампа.

В противовес демократам – Республиканская партия, в которой если такие люди как я, выступают против Дональда Трампа, то их выгоняют из партии. В такой партии люди не чувствуют достаточной свободы, чтобы выступать против своего лидера. Это нездоровая политическая партия.

Давление является причиной того, почему Джо Байден вышел из гонки, но также важно признавать, что это признак здоровой партии демократов. Люди в этой партии чувствуют, что они могут иметь право голоса, даже если это для кого-то извне выглядит хаотично.

"Республиканцы должны проиграть, чтобы измениться"

Есть ли шанс у Республиканской партии измениться, изменить свою природу и вернуться к той партии, которая была в прошлом?

Я помню Рональда Рейгана. Мне было 10 лет, когда он сказал Михаилу Горбачеву разрушить Берлинскую стену. Я помню, какими сильными были Соединенные Штаты, которые выступали против коммунистов в Советском Союзе. Печально видеть, что сейчас Республиканская партия сбилась со своего пути.

Есть очень большая вероятность, что Республиканская партия снова станет такой, какой мы ее помним, любили, из-за которой я вступил в нее. Однако вряд ли это произойдет в ближайшее время.

Думаю, Республиканская партия должна проиграть на выборах в ноябре. А республиканцы должны понять, что Дональд Трамп и изоляционизм – это не будущее. Если они увидят это и проснутся, то могут стать той партией, которая раньше выступала за свободу и возможности во всем мире.

Демократы могут вернуть большинство в Палате представителей и Сенате

Какими вы видите шансы республиканцев и демократов на выборах в Палату представителей и Сенат после начала предвыборной кампании Камалы Харрис и того, как она официально стала кандидатом от Демократической партии?

Нет никаких сомнений, что сейчас демократы находятся в лучшем положении по выборам в Палату представителей и Сенат, чем были еще месяц назад. Поскольку для большинства в Палате представителей США нужно немного мандатов, возможно, демократы смогут вернуть себе большинство.

Хотя в течение последних 30 лет, когда демократы получают большинство в Палате представителей, то сохраняют его только 2 – 4 года. Это как-то странно, но сейчас у них есть хорошие шансы, потому что республиканский бренд – слабый. Позиция Джей Ди Вэнса по Украине не способствует этому, а наоборот сбивает с толку многих людей.

Однако демократам будет гораздо труднее удерживать большинство в Сенате, но это все еще возможно. Мы видели во многих из этих штатов, например, Висконсине или Аризоне, что кандидат от Демократической партии в Сенат часто лидировал, показывая лучшие результаты, чем Джо Байден. Это показало, что действующий президент на самом деле был обузой для этих людей.

Теперь рейтинг Камалы Харрис соответствует рейтингу кандидатов в Сенат. Это показывает, что за демократами реальный импульс. Но если они смогут получить большинство в Сенате, это было бы фантастически. Не уверен, что это возможно, но я думаю, что они получат большинство в Палате представителей.

Какую огромную ошибку совершил Трамп

Кандидат от республиканцев назначил Джея Ди Вэнса вице-президентом. Почему Трамп выбрал такого слабого кандидата? Считаете ли такое решение ошибкой?

Это была огромная ошибка. Трамп просто не такой уж и умный. Думаю, многим людям нравится воспринимать Дональда Трампа за гения, который многое планирует, однако на самом деле это не так. Он – человек, который принимает решения на эмоциях. Он не является человеком, который много думает. Это подтверждается и избранием Джея Ди Вэнса.

Ходят слухи, что дети Трампа пытались убедить его выбрать вице-президентом Джея Ди Вэнса. Очевидно, что Вэнс молодой и привлекательный, а за это часто переживает экс-президент США. Я думаю, что он принял это решение, когда Джо Байден участвовал в гонке. Тогда он был достаточно уверен, что победит.

Джей Ди Вэнс наговорил много такого, что не пойдет на пользу Трампу, например, по женщинам, которые не имеют детей, любят котов и управляют страной. Сейчас нет никаких сомнений, что Вэнс тянет вниз Дональда Трампа. По моему мнению, Трамп сегодня жалеет об этом выборе. Есть очень маленький шанс, что он все же заменит Вэнс. Трамп может сделать это еще в течение нескольких недель.



Трамп совершил ошибку, выбрав Вэнса вице-президентом / Getty Images

Не кажется ли вам, что решение Трампа выдвинуть кандидатуру Джей Ди Вэнса было сознательным, чтобы иметь кандидата, который не сможет превзойти его во время кампании и работы в Белом доме?

Да, это возможно. Джей Ди Вэнс – очень сильная личность, он написал книгу и был известен сам по себе, но ключ к тому, чтобы стать вице-президентом Дональда Трампа, заключается в том, чтобы вы показали, что готовы сделать абсолютно все для него: готовы принять пулю в буквальном смысле; готовы играть вторую скрипку после Трампа. Последний год Вэнс провел преимущественно пытаясь доказать свою верность Трампу.

Одна вещь, которую Дональд Трамп не сделал, это то, что он не провел большого исследования того, что сказал Джей Ди Вэнс, в частности на шоу Такера Карлсона. Это уже нанесло ему ущерб. На самом деле это смешно, потому что обычно, когда кандидат выбирает вице-президента, то у него есть комитет, который проводит глубокое исследование и узнает все о его опыте, потому что не хочет быть чем-то удивленным.

Дональд Трамп всегда говорил: "Я просто использую свою интуицию, чтобы выбрать вице-президента". Как раз это он и сделал, но я не думаю, что это принесло ему хорошие результаты. И это меня радует.

Может ли сработать план Трампа по завершению войны

Неоднократно появлялась информация о возможных планах Трампа по войне в Украине. В частности, были спекуляции об использовании членства Украины в НАТО в виде разменной монеты. Писали и о подталкивании на уступки России; об идее прекращения огня на любых условиях. Что вы думаете об инициативах Трампа по прекращению войны в Украине? И верите ли, что план Трампа может сработать?

Дональд Трамп не имеет понятия, как работает внешняя политика. Он пойдет и поцелует Ким Чен Ына в Северной Корее. Он рассказал о своей большой приверженности к Владимиру Путину и Си Цзиньпину. Очевидно, Трамп – это тот человек, который больше увлекается мужчинами, которые кажутся сильными.

Давайте рассмотрим худший сценарий. Если Дональд Трамп победит, то игра для Украины не закончится. Я не думаю, что Трамп просто разделит Украину и часть ее территории отдаст россиянам. Он считает, что у него есть возможность как-то использовать свои умения, чтобы убедить Владимира Путина и Украину подписать соглашение.

Вероятно, соглашение, которое предложит Трамп, будет иметь плохие условия. Однако ни США, ни любая другая страна не могут принимать решение о том, отдавать ли оккупированные территории России. Они не могут торговаться украинской территорией. Это может сделать только Украина, ведь это ее активы.

Насколько я понимаю, Украина приняла решение продолжать борьбу за освобождение своего народа, защиту своей территории и решение остановить российскую агрессию раз и навсегда, а не просто откладывать ее еще на десятилетия, пока российская армия не восстановится.

Это решение Украины и мы должны поддерживать ее на каждом шагу к победе. Я думаю, что идея мира Дональда Трампа просто не сработает. Он наивный, ведь это только вдохновит Владимира Путина продолжать войну.

Какой президенткой может быть Харрис

Чего вы ожидаете от внешней политики администрации Камалы Харрис в случае ее президентства? Ожидаете ли вы более агрессивного подхода и меньшей осторожности?

Я на это надеюсь. Джо Байден хорошо поработал по Украине. Он дал много оружия, протолкнул финансирование США на помощь Украине и говорил правильные вещи, но было слишком много осторожности.

Мы должны позволить Украине стрелять американским оружием по любой законной российской цели, даже на российской территории. Надеюсь, что Камала Харрис это сделает, и я думаю, что она непременно захочет выглядеть сильной во внешней политике. Вы не увидите в Камале Харрис президента с худшей политикой в отношении Украины, чем та которая была у Джо Байдена.

Очень огорчает идея о том, что США не могут позволить Украине сделать что-то, потому что это может привести к эскалации, а потом через несколько месяцев осознают, что Украина должна это сделать, но тогда уже слишком поздно.

Читайте также Дочь мигрантов: кто такая Камала Харрис, что говорила об Украине и какие шансы против Трампа

Пришло время снять "наручники" с Украины, передать ей необходимое оружие. Украина точно не заинтересована в атаках американским оружием на гражданские здания в России, но есть много законных целей, которые нужно уничтожить, чтобы закончить эту войну.



Как президент Харрис захочет выглядеть сильнее / Getty Images

Готовы ли в США дать разрешение бить вглубь России

Достаточно ли политической воли среди членов Демократической партии, чтобы позволить Украине наносить удары по территории России дальнобойным оружием? Видите ли вы, что этот момент настал, что сейчас удачное время, чтобы наконец протолкнуть этот вопрос? Готовы ли к этому сейчас демократы?

Сейчас достаточно политической воли. Даже в Республиканской партии, за исключением Дональда Трампа, Джея Ди Вэнса и некоторых чудаков. Половина республиканцев стремится снять "наручники" с Киева и выступает за победу Украины.

Вспомните о недавнем разрешении США, которое было предоставлено Украине относительно ударов по территории России вблизи границы. Я бы назвал всю Россию территорией вблизи границы, но на администрацию Байдена было давление. От ракет до ЗРК Patriot до танков Abrams, от танков Bradley до HIMARS и ATACMS – все это боялись предоставлять, чтобы не вызвать начало третьей мировой войны. Ничто из этого не спровоцировало начало мировой войны.

Давайте будем откровенными, Россия не заинтересована в развязывании третьей мировой войны. Пришло время понять, что Россия блефует, и дать Украине то, что ей нужно для победы.

Действительно ли США отказали Киев от секретной операции в отношении России

Издание The New York Times сообщило, что глава Пентагона Ллойд Остин после разговора с министром обороны России Андреем Белоусовым отказал Украине от проведения секретной операции в отношении страны-агрессора. Каково ваше мнение по этому поводу? Считаете ли вы, что таких предупреждений от США уже было много?

Я надеялся, что это неправда, но, к сожалению, похоже, что это может быть таки правдой. По моему мнению, Украина борется за свою жизнь, и вы не можете начать войну против страны, а потом позвонить кому-то и сказать, мол, не позволяйте им причинить мне боль.

Нельзя такого делать и я очень разочарован, что Соединенные Штаты это сделали. Если Россия расстроена чем-то, тогда США наоборот должны удвоить усилия и помочь Украине в этой операции. Россия не может начать войну, а потом объявить тайм-аут, когда угроза доходит до нее. Это меня очень беспокоит.

Это очень тревожно слышать. Так же, когда мы слышали о том, что США пытаются заставить Украину прекратить атаковать нефтеперерабатывающие заводы в России. Я надеюсь, что Украина не прислушается к этому совету и будет продолжать вести войну так, как считает нужным, чтобы победить.

Как защитить военную помощь от Трампа

Также были инициативы по защите помощи Украине от Дональда Трампа. Лидеры НАТО договорились о создании нового командного центра в Германии, который будет координировать помощь и предоставлять дополнительное вооружение. Верите ли, что эти решения действительно могут защитить помощь для Украины от Дональда Трампа?

Я думаю, что это было бы полезно. Нет никаких сомнений в том, что единственная вещь, которую центр в Германии не может сделать, – это заставить США что-то сделать. Если США решат прекратить помощь, они (центр в Германии – 24 Канал), очевидно, не смогут предотвратить это. В таком случае будет нехватка помощи.

Впрочем, да, я считаю, что это важно. Меня как американца огорчает то, что Европа чувствует, что должна идти на такие шаги. В то же время есть другая хорошая вещь в этом вопросе. Я, конечно, так называемый "ястреб" в вопросе обороны и верю, что США играют, откровенно говоря, ведущую роль по НАТО и безопасности во всем мире, но здесь хорошо видеть то, что Европа активизируется.

Европа долгое время просто отдыхала и полагалась на защиту со стороны США. Если вы посмотрите на то, что происходит на "заднем дворе" Европы – на Балканах, то увидите, что многие страны просто отказываются принимать в этом участие. Они там, откуда легко можно добраться до Европы, поэтому важно, чтобы Европа активизировалась.

Одна из лучших вещей, которую мы можем сделать, чтобы защитить будущую помощь и производственные мощности Украины, – это инвестировать в наши внутренние производственные мощности. Соединенные Штаты это делают, и поэтому здесь произошли определенные положительные сдвиги.

Однако остальная Европа должна продолжать инвестировать в производство боеприпасов 155 калибра, производство стволов для артиллерии. Это конечно не приносит много денег компаниям, но очень важно в этой войне. Вот что мы должны сделать – не просто отвечать России, а превзойти ее возможности по подготовке экономики для войны.

Соединенные Штаты с Европой вместе – примерно в 20 – 30 раз больше России. Поэтому, если мы действительно вкладываем свой ум в эту игру, мы можем поглотить их с точки зрения военного производства. Это самое главное.

Как забрать у России возможность обходить санкции

Иран продолжает предоставлять России беспилотники большой дальности. Министерство финансов на этой неделе объявило новые санкции против некоторых компаний, которые занимаются производством оружия в Иране и предоставлением России новых беспилотников. Считаете, что санкции сейчас работают должным образом, потому что вроде бы они внедряются, но оккупантам таки поставляют беспилотники, несмотря на новые санкционные пакеты от США.

Могу отдать должное России за одну вещь – способность найти способ обойти санкции. Они сделали это, привлекая третьи страны для импорта вещей из Соединенных Штатов, а затем импортировали из третьих стран. Очевидно, Россия построила прочный альянс с Ираном и Северной Кореей.

Честно говоря, если бы я был лидером страны и мне пришлось полагаться на Иран и Северную Корею в вопросе финансирования моей армии, то мне было бы стыдно и неловко. По крайней мере у Украины есть друзья-страны, которые не терпят неудач, например Соединенные Штаты и Европа, которые помогают и поддерживают. У вас дела идут гораздо лучше, чем в России.

И это было бы так, но нет никаких сомнений, что Россия нашла способ обойти эти санкции. Поэтому наше Министерство финансов, наш санкционный режим должен стать сильнее. Мы должны четко дать понять даже союзникам, что если они помогают России обойти санкции, то за это будет наказание.

Думаю, что важно посмотреть на такие страны, как Индия, и сказать: "Смотрите, вы действительно хотите иметь отношения с Западом, чтобы противостоять Китаю? Тогда вы также должны сделать некоторые вещи для нас". А покупать российскую нефть и обеспечивать Россию необходимыми вещами – это точно нам не поможет.

Реальность заключается в том, что Россия продолжает быть злом, которое получает поставки от таких же злых людей, а мы просто должны быть в состоянии превзойти страну-агрессора. Украина должна продолжать находить больше людей для участия в войне, чтобы хорошие патриоты активизировались и делали то, к чему каждое поколение было призвано в США, а именно – защищать свою страну. А мы должны продолжать поставлять оружие Украине.

Что Киев может противопоставить сотрудничеству Путина с КНДР

Россия продолжает сотрудничать с Северной Кореей. Что вы думаете об их новом оборонном договоре? Не кажется ли вам, что осторожная политика Байдена является причиной того, что Россия демонстрирует рост сотрудничества в области обороны с КНДР и даже подписывает эти соглашения по безопасности, которые содержат нормы о взаимной обороне обеих стран?

Да, смотрите, это, безусловно, эскалация, и, знаете, если вы вспомните начало войны, одна из вещей, которую сказала Администрация (президента США – 24 Канал), это то, что они не могут дать Украине HIMARS или ATACMS, потому что боятся, что тогда Россия обратится к Ирану по поставкам баллистических ракет. Они уже это сделали, что теперь?

Конечно, мы действительно поставляли Украине оружие большей дальности, и это заслуга администрации Байдена. Но как мы можем использовать то, что происходит между Россией и Северной Кореей? Давайте, например, привлечем Южную Корею. Сеул имеет значительное количество боеприпасов, вероятно, эквивалентное тому, что имеет Пхеньян, и они лучшего качества, потому что оборудование КНДР значительно ниже качества. На юге Кореи ситуация с этим гораздо лучше.

К теме Иран и КНДР продолжают предоставлять летальное оружие России для войны против Украины, – ISW

Думаю, что продолжение развития этих оборонных отношений между Южной Кореей и Украиной в противовес тому, что делает Северная Корея, будет важным. И, возможно, в долгосрочной перспективе это сработает лучше для Украины, но США мало что могут сделать с этим. Вы знаете – мы не собираемся бомбить КНДР из-за таких действий.

Но я думаю, что нужно продолжать указывать на тот факт, что Россия вынуждена полагаться на два худших режима в мире – Северную Корею и Иран. Это точно должно стать позором для Владимира Путина. И я не знаю, как он смотрит на себя в зеркало, особенно зная, что он сделал с украинскими семьями и похищением детей, потому что за это для него в аду есть особое место.