Про це пишуть у виданні Reuters. Там зазначили, що суд постановив, що Трамп має імунітет щодо офіційних, а не приватних дій.

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Це рішення, ймовірно, ще більше затягне судовий процес за звинуваченнями у підриві федеральних виборів, що розглядають проти експрезидента та майбутнього кандидата в очільники Білого дому від республіканців Дональда Трампа.

Рішенням шести суддів проти трьох суд постановив, що, хоча колишні президенти користуються імунітетом за дії, вчинені в межах своїх конституційних повноважень, вони не мають імунітету за дії, які вчиняють приватно.

Ми робимо висновок, що згідно з нашою конституційною структурою розділених повноважень, природа президентської влади вимагає, щоб експрезидент мав певний імунітет від кримінального переслідування за офіційні дії під час перебування на посаді,

– сказав Голова Верховного суду Джон Робертс.

Він наголосив, що принаймні щодо виконання президентом своїх основних конституційних повноважень цей імунітет має бути "абсолютним" й додав, що президент не має імунітету на свої "неофіційні дії, і не все, що він робить, є офіційним".