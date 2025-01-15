Среди них солдаты, матросы и сержанты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнослужащим.

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Кого вернули из плена

По данным штаба, все репатриированные военнослужащие – солдаты, матросы и сержанты, защищавшие Харьковское, Запорожское, Донецкое направления, город Мариуполь, в том числе "Азовсталь". Среди возвращенных также гражданский, захваченный в Киевской области и незаконно удерживаемый россиянами.

Домой возвращаются и получат должное лечение и реабилитацию представители Нацгвардии, ВСУ (в том числе ТрО), Военно-морских сил, Государственной пограничной службы Украины. Также мы смогли забрать раненых украинских военнослужащих из Курской области,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что самому молодому из освобожденных всего 24 года, в то же время самому старшему – 60 лет. Согласно обнародованной информации, эти люди пережили многое без должной медицинской помощи и с негуманным отношением во вражеском плену. У них всех множество серьезных ранений и травм.

Раненые потеряли зрение, у некоторых ампутации конечностей, сложные пулевые ранения и последствия минно-взрывных травм. Из болезней зафиксированы туберкулез, онкология, гангрена. В штабе подчеркивают, что это красноречиво свидетельствует о тех условиях, в которых приходится находиться нашим людям.

Обмен пленными / Фото Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

К слову, 30 декабря между Украиной и Россией состоялся обмен пленными, на Родину вернулись 189 украинцев. Среди освобожденных есть защитники "Азовстали", Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, военнослужащие различных подразделений и двое гражданских.