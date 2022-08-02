Об этом 24 каналу рассказала юрист Гаяне Нуриджанян. Она объяснила, что обмен пленными – это достаточно сложная дилемма.

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оккупанты должны ответить за совершенные преступления

По словам юриста, с одной стороны, Украины ответственна за расследование все преступлений против нашего народа и наказание всех ответственных за них. В частности, ответственность эта стоит перед потерпевшими в результате агрессии россии.

А с другой стороны, обмен пленными может помочь вернуть наших людей домой. По словам Гаяне Нуриджанян, это противостояние правовым, политическим и гуманитарным аспектам.

Обмен не освобождает от ответственности этих лиц. Другое дело, что к ним можно уже не получить доступ, если они будут находиться на территории российской федерации. Если это какие-то рядовые лица, солдаты, непосредственно совершавшие преступления, то Международный уголовный суд, например, вряд ли будет заниматься этими делами,

– заметила юрист.

Гаяне Нуриджанян об ответственности оккупантов за преступления в Украине: смотрите видео

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Преступления россиян в Украине: последние разоблачения

Враг продолжает цинично обстреливать украинские города. Так, очередной атаке подвергся Николаев. В ночь на 30 июля оккупанты выпустили по жилым кварталам города около 10 ракет. Известно, что один человек погиб, шесть – ранены.

Утром 29 июля в россии сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области. Там содержали украинских пленных, в том числе тех, которых вывезли с "Азовстали". Сначала россияне пытались обвинить в обстреле ВСУ. В Генеральном штабе ВСУ опровергли причастность к обстрелу в Еленовке и подчеркнули, что это очередные ужасающие военные преступления россиян.

Во временно оккупированном Лисичанске оккупанты имеют списки всех местных жителей. По ним россияне проводят обыски и мародерят. Эти же списки у них есть на блокпостах на въездах в город.

Оккупанты обстреляли автобус с гражданскими людьми, которые пытались эвакуироваться из временно оккупированного поселка Староселье. В результате обстрела 3 погибших и 5 раненых мирных жителей.

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