Женщины, которые остаются за кадром

Наверное, потому, что парни этим разом подобрались преимущественно молодые, а в плен попали и вовсе, считать, ребятами. Об этом заявила Оксана Забужко, информирует 24 Канал.

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В том возрасте, когда "главный взрослый" в жизни мужчины, тот, перед кем мысленно отчитываешься и от кого стремишься заслужить похвалу, – это еще мама. На этой стихийной "выборке" несколько раз повторилось в телефоны выжженное сквозь слезы, с детской искренностью:

– Мам, я выдержал! Я все выдержал!

Это отчет своему "главному взрослому", сразу, с первой минуты – о самом главном. А самое главное, оказывается, – не "поел и в шапке", а – то, что выстоял: выдержал, не сломался, не запятнал чести флага. "Мам, ты можешь мной гордиться!", – вот что они на самом деле кричат в телефоны, только ступив по три года на родную землю.

О мамах, которым сыновья в такой ситуации такое кричат, это говорит не меньше, чем о самих сыновьях.

Мы привыкли повторять, с 19 века, что войны выигрывают учителя и священник. И это правда, но не вся. Их выигрывают – может, даже прежде всего – еще и женщины, которые остаются за кадром: в чьей власти сделать из мальчика как воина, так и уклониста.

Когда-то я имела на эту тему очень интересный разговор с НАТОвским генералом, который в 1990-е служил на Балканах. С тех пор крайне критически отношусь к популярному у западных феминисток постулату, сформулированному Светланой Алексиевич – будто "у войны не женское лицо". Есть и женское, как во всех видах человеческой деятельности, только вот разглядеть его непросто.

И тех мам, которым ребята честно отчитались о своем подвиге, нация тоже воочию не видела. А это же благодаря им – с мыслью о них – их дети выдержали: чтобы когда-то, вот так, похвастаться маме, чтобы не стыдно перед мамой было...

Поклон им доземный, этим мамам. Всем мамам наших воинов – доземный поклон, хвала и слава.