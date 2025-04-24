Жінки, які лишаються за кадром

Либонь, тому, що хлопці цим разом підібрались переважно молоді, а в полон утрапили й зовсім, уважати, дітваками. Про це заявила Оксана Забужко, інформує 24 Канал.

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У тому віці, коли "головний дорослий" у житті чоловіка, той, перед ким подумки звітуєш і від кого прагнеш заслужити похвалу, – це ще мама. На цій стихійній "вибірці" кілька разів повторилось у телефони випалене крізь сльози, з дитячою щирістю:

– Мам, я витримав! Я все витримав!

– Мам, я видєржал! Я продєржался!

Це звіт своєму "головному дорослому", одразу, з першої хвилини – про найголовніше. А найголовніше, виявляється, – не "поїв і в шапці", а – те, що вистояв: витримав, не зламавсь, не сплямив чести прапора. "Мам, ти можеш мною пишатись!", – ось що вони насправді кричать у телефони, тільки-но ступивши по трьох роках на рідну землю.

І далебі, про мамів, яким сини в такій ситуації таке кричать, це говорить не менше, ніж про самих синів.

Ми звикли повторювати, з 19 століття, що війни виграють учителі і священник. І це правда, але не вся. Їх виграють – може, навіть насамперед – ще й жінки, які лишаються за кадром: в чиїй владі зробити з хлопчика як воїна, так і ухилянта.

Колись я мала на цю тему дуже цікаву розмову з НАТОвським генералом, який у 1990-ті служив на Балканах. Звідтоді вкрай критично ставлюсь до популярного в західних феміністок постулату, сформульованого Світланою Алексієвич – буцім "у війни не жіноче обличчя". Є й жіноче, як в усіх видах людської діяльности, тільки от розгледіти його непросто.

І тих мам, яким хлопці чесно відзвітували про свій подвиг, нація теж навіч не бачила. А це ж завдяки їм – з думкою про них – їхні діти витримали: щоб колись, ось так, похвалитися мамі, щоб не сором перед мамою було...

Уклін їм доземний, цим мамам. Усім мамам наших воїнів – доземний уклін, хвала і слава.