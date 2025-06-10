Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова в эфире национального марафона.

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Что сказал Юсов о состоянии возвращенных защитников

Андрей Юсов отметил, что на кадрах, которые были опубликованы в сети, можно увидеть, в каком состоянии наши пленные, которых вернули в рамках обмена. Но многих из них не видно.

Они сразу поехали в каретах скорой и не могут передвигаться самостоятельно. Некоторые диагнозы перечислены, но это люди с ампутациями, потерей зрения, гепатитом, туберкулезом и много других осложнений от плена,

– сказал чиновник.

По словам заместителя председатель Координационного штаба, все возвращенные защитники в рамках этого обмена нуждаются в помощи, и она будет предоставлена.

Также, как сообщил Юсов, в обмене удалось вернуть защитников Мариуполя, тех кто был в плену более трех лет.

Как удалось освободить защитника Руслана Мацько, который был в плену 3 года

Журналисты Общественного рассказали, что среди освобожденных из российского плена 10 июня был винничанин – старший матрос 36-й бригады Морской пехоты имени контр-адмирала М.Билинского – Руслан Мацько. Он пробыл в плену три года и два месяца.



Руслана Мацько (слева) вернули из плена 10 июня / Фото Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

Пришло сообщение, что мужчину освободили, потом позвонили из Координационного штаба. Прежде всего, позвонила его маме, а потом всем остальным. Пока увидела Руслана только на фото, очень ждем его звонок. Как только будет возможность увидеться, сразу поедем,

– рассказала Анна Мацько, жена защитника.

Сейчас дома на защитника ждала вся семья, в частности 5-летний сын Матвей, мама, сестра и племянники.

Руслан Мацько служил в Вооруженных силах с 2018 года. Полномасштабную войну встретил в Мариуполе. 12 апреля 2022-го он позвонил жене и сообщил, что у них нет еды, воды, боеприпасов, а попытка выйти из окружения оказалась неудачной.

В мае 2022 года семья узнала, что Руслан находится в российском плену. По словам жены, больше информации появилось после обмена 17 февраля 2023-го – тогда освободили другого военного, который находился с морпехом в одной колонии.