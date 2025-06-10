Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение председателя ОП Андрея Ермака.
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Коордштаб поздравил освобожденного воина с днем рождения
Возвращение домой стало для воина лучшим подарком.
У нашего воина, что на этом видео, сегодня (10 июня – 24 Канал) День рождения. И лучшим подарком, о котором он мечтал все последнее время, было возвращение домой. Теперь он дома,
– написал глава ОП.
Представители Коордштаба подарили защитнику футболку с вышитым орнаментом, а также икону, чтобы она оберегала его от врагов.
Воин вернулся из плена в день рождения: смотрите видео
Напомним, что все освобожденные на этот раз воины имеют тяжелые ранения и тяжелые болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У некоторых диагностирован гепатит и туберкулез.