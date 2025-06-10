Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Дмитрия Лубинца.

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Первые кадры с обмена

Во вторник, 10 июня, состоялся обмен в рамках договоренностей в Стамбуле. Домой возвращаются раненые и больные украинские Защитники.

"Это результат упорной и кропотливой работы государственных органов Украины, которые входят в состав Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Процесс продолжается по поручению Президента Украины", – написал Лубинец.

Он рассказал, что среди возвращенных защитников есть воины ВСУ, НГУ, ГПСУ, ДШВ, ВМС, ТРО, ДССТ.

Подавляющее большинство попало в плен в первые месяцы полномасштабного вторжения. Защитники имеют ранения и болезни,

– сообщил омбудсмен.

Указывается, что у одного из воинов, который вернулся, сегодня день рождения.

Первые кадры возвращения домой украинских воинов: смотрите видео

К слову, в Координационном штабе сообщили, что в ближайшее время будет проведен следующий этап освобождения украинских воинов.