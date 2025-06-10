Про це пише 24 Канал з посиланням на Дмитра Лубінця.

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Перші кадри з обміну

У вівторок, 10 червня, відбувся обмін у межах домовленостей у Стамбулі. Додому повертаються поранені та хворі українські Захисники.

"Це результат наполегливої та клопіткої роботи державних органів України, які входять до складу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Процес триває за дорученням Президента України", – написав Лубінець.

Він розповів, що серед повернутих оборонців є воїни ЗСУ, НГУ, ДПСУ, ДШВ, ВМС, ТРО, ДССТ.

Переважна більшість потрапила у полон у перші місяці повномасштабного вторгнення. Захисники мають поранення та хвороби,

– повідомив омбудсман.

Вказується, що в одного з воїнів, який повернувся, сьогодні день народження.

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До слова, в Координаційному штабі повідомили, що найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських воїнів.