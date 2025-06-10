Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис голова ОП Андрія Єрмака.

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Коордштаб привітав звільненого воїна з днем народження

Повернення додому стало для воїна найкращим подарунком.

У нашого воїна, що на цьому відео, сьогодні (10 червня – 24 Канал) День народження. І найкращим подарунком, про який він мріяв увесь останній час, було повернення додому. Тепер він вдома,

– написав глава ОП.

Представники Коордштабу подарували захиснику футболку з вишиваним орнаментом, а також ікону, аби вона оберігала його від ворогів.

Воїн повернуся з полону у день народження: дивіться відео

Нагадаємо, що усі звільнені цього разу воїни мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У декотрих діагностований гепатит та туберкульоз.