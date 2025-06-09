Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которое выложил в сеть руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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Какое послание собрата передал освобожденный из плена защитник

Один из освобожденных защитников после возвращения из российского плена смог позвонить родным своего собрата, который все еще находится в неволе у россиян. Военнопленный передал послание, которое его товарищ просил сказать.

Он сказал, что очень сильно любит вас. С ним все хорошо, не переживайте, он скоро будет дома!

– сказал защитник.

Он также отметил, что если вспомнит еще какие-то детали, то уже потом перезвонит.

Защитник передал послание своего собрата в плену его родным / Видео с телеграм-канала Андрея Ермака

Глава Офиса Президента, который выложил это видео, отметил, что Украина должна освободить из плена всех ее граждан, поэтому работает дальше в этом направлении.

К слову, 9 июня в результате обмена пленными Украине удалось освободить наших раненых, тяжелораненых граждан и молодых украинцев до 25 лет. Среди освобожденных есть также защитники Мариуполя, которые пробыли в плену России более 3 лет.