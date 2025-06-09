Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео, яке виклав у мережу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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Яке послання побратима передав звільнений з полону захисник

Один зі звільнених захисників після повернення з російського полону зміг подзвонити рідним свого побратима, який усе ще перебуває у неволі в росіян. Військовополонений передав послання, яке його товариш просив сказати.

Він сказав, що дуже сильно любить вас. З ним усе добре, не переживайте, він скоро буде вдома!

– сказав захисник.

Він також наголосив, що якщо згадає ще якісь деталі, то вже згодом перетелефонує.

Захисник передав послання свого побратима у полоні його рідним / Відео з телеграм-каналу Андрія Єрмака

Глава Офісу Президента, який виклав це відео, зазначив, що Україна має звільнити з полону всіх її громадян, тож працює далі у цьому напрямку.

До слова, 9 червня внаслідок обміну полоненими Україні вдалося звільнити наших поранених, важкопоранених громадян та молодих українців до 25 років. Серед звільнених є також захисники Маріуполя, які пробули в полоні Росії більше ніж 3 роки.