Про це пише 24 Канал з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова.
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Україна планує обміняти "всіх на всіх"
У межах домовленостей додому вже повернулися молоді хлопці віком до 25 років. Їх привезли під час 66 обміну полоненими з Росією. Умєров зазначив, що момент, коли українці повертаються на рідну землю – дуже емоційний. За його словами, цей обмін – результат злагодженої роботи президента України, переговорної команди, Сил оборони, дипломатів і міжнародних партнерів.
Надалі процес обміну триватиме. Поетапно в Україну повернуть окремі категорії військовополонених. Це зокрема:
- важкопоранені;
- військові із серйозними захворюваннями;
- молоді військовослужбовці до 25 років.
Це лише початок. Процес триватиме найближчими днями. Перемовини тривають постійно,
– зауважив міністр оборони.
Так під час першого етапу додому з жорстокого російського полону повернулися воїни Військово-морських Сил, Сухопутних військ, Сил територіальної оборони, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Серед звільнених – і оборонці Маріуполя, які ще у 2022 році потрапили в російське поневолення.
Як вирішили повернути військовополонених
Глава російської делегації у Стамбулі Владімір Мединський повідомив, що Росія підготувала та передала Україні перший список з 640 поранених, важкохворих і молодих полонених, щоб почати обмін. Частина з них, ймовірно, вже перебуває в Україні.
У Координаційному штабі підкреслили, що заяви представників російської сторони щодо начебто "зриву обміну полоненими та тілами захисників" є неправдою та обмін все ж готується найближчими днями.