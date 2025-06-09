Про це пише 24 Канал з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова.

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Україна планує обміняти "всіх на всіх"

У межах домовленостей додому вже повернулися молоді хлопці віком до 25 років. Їх привезли під час 66 обміну полоненими з Росією. Умєров зазначив, що момент, коли українці повертаються на рідну землю – дуже емоційний. За його словами, цей обмін – результат злагодженої роботи президента України, переговорної команди, Сил оборони, дипломатів і міжнародних партнерів.

Надалі процес обміну триватиме. Поетапно в Україну повернуть окремі категорії військовополонених. Це зокрема:

важкопоранені;

військові із серйозними захворюваннями;

молоді військовослужбовці до 25 років.

Це лише початок. Процес триватиме найближчими днями. Перемовини тривають постійно,

– зауважив міністр оборони.

Так під час першого етапу додому з жорстокого російського полону повернулися воїни Військово-морських Сил, Сухопутних військ, Сил територіальної оборони, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Серед звільнених – і оборонці Маріуполя, які ще у 2022 році потрапили в російське поневолення.

Як вирішили повернути військовополонених

Глава російської делегації у Стамбулі Владімір Мединський повідомив, що Росія підготувала та передала Україні перший список з 640 поранених, важкохворих і молодих полонених, щоб почати обмін. Частина з них, ймовірно, вже перебуває в Україні.

У Координаційному штабі підкреслили, що заяви представників російської сторони щодо начебто "зриву обміну полоненими та тілами захисників" є неправдою та обмін все ж готується найближчими днями.