Домой вернулись 15 военнослужащих, которые были в составе бригады "Азов" НГУ. Они находились в плену два года, а в целом это первый раз с 2023 года, когда Россия согласилась включить азовцев в списки на обмен.

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"Калина" об обмене азовцев 13 сентября

Я знаю – было трудно. Спасибо, господин Президент! И всем тем, кто работает над переговорным процессом. Большое уважение тем, кто, рискуя, пополняет обменный фонд. Надеюсь, что скоро таких новостей будет больше и все пленные вернутся в родную Украину!

– написал Святослав Паламар.

"Азов" дома / Фото с фейсбук-страницы "Калины"

Другие реакции азовцев

Мы благодарим Президента Украины, СБУ, МВД, ГУР и всем, кто приложил усилия для того, чтобы азовцы вернулись домой. Для каждого бойца бригады, которая сейчас держит линию обороны на одном из самых тяжелых направлений, возвращение побратимов из плена – самая большая мотивация,

– написали в бригаде.

В то же время там отметили: более 900 бойцов "Азова" остаются в плену.

"Мы будем бороться за каждого из них, помним обо всех и вернем каждого на родную землю. В дальнейшем мы надеемся на систематизацию процесса освобождения из плена военнослужащих 12 бригады "Азов". Верим, что в следующих обменах будем и в дальнейшем видеть наших побратимов и посестер", – выразили надежду бойцы.