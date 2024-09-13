Додому повернулися 15 військовослужбовців, які були у складі бригади "Азов" НГУ. Вони перебували в полоні два роки, а загалом це перший раз із 2023 року, коли Росія погодилася включити азовців до списків на обмін.

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"Калина" про обмін азовців 13 вересня

Я знаю – було важко. Дякую, пане Президенте! Та всім тим, хто працює над переговорним процесом. Велика повага тим, хто, ризикуючи, поповнює обмінний фонд. Сподіваюсь, що скоро таких новин буде більше і всі полонені повернуться до рідної України!

– написав Святослав Паламар.

"Азов" удома / Фото з фейсбук-сторінки "Калини"

Інші реакції азовців

Ми дякуємо Президенту України, СБУ, МВС, ГУР та всім, хто доклав зусиль для того, щоб азовці повернулися додому. Для кожного бійця бригади, яка зараз тримає лінію оборони на одному з найважчих напрямків, повернення побратимів з полону – найбільша мотивація,

– написали в бригаді.

Водночас там зауважили: понад 900 бійців "Азову" залишаються в полоні.

"Ми боротимемось за кожного з них, пам'ятаємо про всіх і повернемо кожного на рідну землю. В подальшому ми сподіваємося на систематизацію процесу звільнення з полону військовослужбовців 12 бригади "Азов". Віримо, що у наступних обмінах будемо і надалі бачити наших побратимів та посестер", – висловили сподівання бійці.