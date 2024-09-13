Стоит отметить, что впервые более чем за год во время обмена удалось вернуть военных полка "Азов". Всего во время обмена освободили 49 украинцев.

Важно Украина вернула из плена 49 человек

Во время обмена освободили 23 женщины

В Координационном штабе отметили, что обмен 13 сентября – особый. Во-первых, впервые с мая 2023 удалось освободить 15 бойцов "Азова". Во-вторых, впервые за долгое время удалось вернуть сразу 23 женщины.

Известно, что среди освобожденных украинок также много гражданских, которых россияне задержали и незаконно лишили свободы еще до полномасштабного вторжения. Также удалось освободить женщин, которые подверглись негуманному обращению в частности из-за принудительного участия в так называемом "судебном процессе" над защитниками Мариуполя.

Более того, вышла на свободу крымскотатарская активистка Ление Умерова, захваченная россиянами при пересечении границы Грузии.

Освобожденные из российского плена женщины – больше в галерее

Все освобожденные из российского плена пройдут медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, все положенные выплаты за все время пребывания в неволе и реинтегрируются в общество.

Рисовали флаги Украины в плену

Женщины, которые вернулись из плена, не сдерживали своего счастья. Они были рады слышать украинский язык, видеть украинские флаги и свободно говорить.

Одна из украинок призналась, что рисовала на листах бумаги украинский флаг. Она призналась, что это было очень страшно, но это помогало им бороться.

Украинки не сдерживают счастья после возвращения домой: смотрите видео

В общем, из плена вернулись 49 украинцев – 23 солдат и сержантов, 19 офицеров: