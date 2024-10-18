Об этом министр обороны Украины сказал корреспонденту "Радио Свобода" в кулуарах встречи министров обороны стран НАТО, которая проходит в Брюсселе 18 октября.

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"Сделал бы очень плохие вещи"

Умеров заявил, что не слышал от партнеров предложений о том, чтобы Киев отказался от временно оккупированных территорий, а взамен Украина получит приглашение в НАТО. Более того, министр отреагировал очень резко и заявил, что если бы такие идеи звучали, то "сделал бы очень плохие вещи".

Нет, я такого не слышал. Если бы такое было, я бы точно... сделал бы очень плохие вещи,

– заявил Умеров.

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К слову, ранее в различных СМИ появлялись сообщения, что Украина якобы получает предложения от партнеров по отказу от оккупированных территорий в обмен на вступление в НАТО. В частности, с такой идеей еще в августе 2023 года выступал руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен.