Так, о нехватке консенсуса среди членов НАТО сообщил представитель администрации президента США на брифинге относительно предстоящего визита Байдена в Германию, говорится на сайте Белого дома.

Смотрите также В Белом доме анонсировали "Рамштайн": он пройдет в необычном формате

Что сказали в Белом доме

По словам чиновника, сейчас идет дискуссия между членами НАТО относительно приглашения. Единодушного согласия по этому вопросу нет.

В то же время чиновник напомнил, что на саммите этим летом все 32 члена Альянса признали, что Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО.

Поэтому, по мнению администрации Байдена, вопрос приглашения "заключается в тактике того, как поощрять этот путь и как достичь консенсуса относительно следующих шагов".

Отдельно представитель Белого дома подчеркнул, что Байден желает победы Украины. Для этого нашу страну обеспечат необходимыми ресурсами. Именно поэтому президент США созывает "Рамштайн" на уровне лидеров, чтобы проговорить этот момент в срочном порядке и вклад со стороны некоторых союзников и партнеров.

У Байдена признали, что "на карту поставлено очень много".

Неотложность момента, безусловно, осознается, и именно поэтому президент возглавляет эти усилия, чтобы обеспечить Украину необходимым оборудованием и, откровенно говоря, серьезно отнестись ко всем элементам, которые предлагаются украинцами, и работать с ними над стратегией для обеспечения их победы в этой войне,

– сказал чиновник.

Он добавил, что время не на стороне Путина, а на стороне Украины, и заверил, что Вашингтон будет вместе с Киевом и поможет ему получить преимущество в войне.

К слову, против членства Украины в НАТО выступают Словакия, Венгрия и Турция.

Венгерский премьер, реагируя на План победы Зеленского, сказал, что тот "вызывает у него ужас". Политик считает, что ЕС должны начать переговоры с россиянами.