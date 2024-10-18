Так, про брак консенсусу серед членів НАТО повідомив представник адміністрації президента США на брифінгу щодо майбутнього візиту Байдена до Німеччини, йдеться на сайті Білого дому.

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Що сказали у Білому домі

За словами посадовця, наразі триває дискусія між членами НАТО щодо запрошення. Одностайної згоди з цього питання немає.

Водночас чиновник нагадав, що на саміті цього літа усі 32 члени Альянсу визнали, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства в НАТО.

Тому, на думку адміністрації Байдена, питання запрошення "полягає в тактиці того, як заохочувати цей шлях і як досягти консенсусу щодо наступних кроків".

Окремо представник Білого дому підкреслив, що Байден бажає перемоги України. Задля цього нашу країну забезпечать необхідними ресурами. Саме тому президент США скликає "Рамштайн" на рівні лідерів, аби проговорити цей момент у терміновому порядку і внесок з боку деяких союзників і партнерів.

У Байдена визнали, що "на карту поставлено дуже багато".

Нагальність моменту, безумовно, усвідомлюється, і саме тому президент очолює ці зусилля, щоб забезпечити Україну необхідним обладнанням і, відверто кажучи, серйозно поставитися до всіх елементів, які пропонуються українцями, і працювати з ними над стратегією для забезпечення їхньої перемоги в цій війні,

– сказав чиновник.

Він додав, що час не на боці Путіна, а на боці України, і запевнив, що Вашингтон буде разом із Києвом і допоможе йому здобути перевагу у війні.

До слова, проти членства України в НАТО виступають Словаччина, Угорщина і Туреччина.

Угорський прем'єр, реагуючи на План перемоги Зеленського, сказав, що той "викликає у нього жах". Політик вважає, що ЄС мають розпочати переговори з росіянами.