16 жовтня президент Зеленський та Джо Байден провели телефонну розмову. За її підсумками, США було оголошено новий пакет допомоги на суму 425 мільйонів доларів.

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"Рамштайн" у новому форматі

Також під час спілкування політиків було домовлено таки провести "Рамштайн" на рівні лідерів. Зустріч запланували на листопад. Про це йдеться у комюніке Білого дому, оприлюдненого після розмови президентів.

Передбачається, що засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів пройде у віртуальному форматі.

У комюніке мовиться, що Байден і Зеленський зобов'язалися інтенсифікувати планування допомоги, аби забезпечити Україну обладнанням, необхідним для того, аби перехопити ініціативу у війні.

Нагадаємо, що "Рамштайн" було перенесено через потужний ураган у США.