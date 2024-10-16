Про це заявили в Білому домі. Зауважимо, що Володимир Зеленський уже відреагував.

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Що відомо про новий пакет допомоги від США

Сьогодні Байден обговорив із Зеленським підтримку України в захисті від російської агресії. Президент США поінформував про свої зусилля, спрямовані на збільшення безпекової допомоги протягом решти терміну його перебування на посаді.

Оголосив про пакет безпекової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів, який включає додаткові засоби протиповітряної оборони, боєприпаси класу "повітря – земля", бронетехніку та критично важливі боєприпаси для задоволення нагальних потреб України,

– наголосили в Білому домі.

Окрім того, анонсували, що в найближчі місяці Сполучені Штати нададуть Україні низку додаткових можливостей.

Зокрема, сотні перехоплювачів протиповітряної оборони, десятки систем тактичної протиповітряної оборони, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні бронетранспортерів і бойових машин піхоти, а також тисячі додаткових броньованих автомобілів, що допоможе оснастити Збройні Сили України,

– заявили в Білому домі.

Також зазначили, що Зеленський поінформував Байдена про План перемоги. У Білому домі наголосили, що обидва лідери доручили своїм командам продовжити консультації щодо подальших кроків.

Окрім того, президенти зобов'язалися інтенсифікувати планування безпекової допомоги разом з міжнародними партнерами, аби забезпечити Україну обладнанням, необхідним для перемоги.

До речі, зауважили в Білому домі, у рамках цих зусиль у листопаді Байден проведе віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, де вони координуватимуть з міжнародними партнерами питання надання додаткової допомоги нашій державі.

Зеленський поговорив з Байденом 16 жовтня

Президент розповів, що провів телефонні переговори Байденом. Зеленський висловив вдячність США за непохитну підтримку України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Глава держави наголосив, що лідерство Байдена в об'єднанні світу та міцна двопартійна підтримка Америки мали вирішальне значення та допомогли Україні вистояти й захистити нашу незалежність.

Вдячний президенту Байдену, обом партіям Конгресу та американському народу за оголошений сьогодні оборонний пакет на суму 425 мільйонів доларів, до якого увійшли нові системи протиповітряної оборони й далекобійне озброєння,

– заявив український лідер.

Також розповів, що запропонував розглянути можливість розвитку спільного виробництва зброї. Окрім того, обговорив важливість додаткових тренувань для українських воїнів.

Зеленський зауважив, що окрему увагу приділили майбутньому онлайн-засіданню Української оборонної контактної групи, формату "Рамштайн". Президент розповів, що проінформував Байдена про своє сьогоднішнє звернення до українського парламенту

"План перемоги отримав тверду підтримку всіх парламентських партій та груп. Завтра представлю його нашим партнерам із ЄС на засіданні Ради Європи", – анонсував президент.

Додав, що Україна продовжує працювати з партнерами над втіленням Формули миру.

"Дякуємо США за готовність допомогти Україні зміцнити позиції, щоб примусити Росію до доброчесної дипломатії", – підкреслив Зеленський.