Об этом заявили в Белом доме. Отметим, что Владимир Зеленский уже отреагировал.

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Что известно о новом пакете помощи от США

Сегодня Байден обсудил с Зеленским поддержку Украины в защите от российской агрессии. Президент США проинформировал о своих усилиях, направленные на увеличение помощи по безопасности в течение оставшегося срока его пребывания в должности.

Объявил о пакете помощи по безопасности Украине на сумму 425 миллионов долларов, который включает дополнительные средства противовоздушной обороны, боеприпасы класса "воздух – земля", бронетехнику и критически важные боеприпасы для удовлетворения насущных потребностей Украины,

– отметили в Белом доме.

Кроме того, анонсировали, что в ближайшие месяцы Соединенные Штаты предоставят Украине ряд дополнительных возможностей.

В частности, сотни перехватчиков противовоздушной обороны, десятки систем тактической противовоздушной обороны, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи дополнительных бронированных автомобилей, что поможет оснастить Вооруженные Силы Украины,

– заявили в Белом доме.

Также отметили, что Зеленский проинформировал Байдена о Плане победы. В Белом доме подчеркнули, что оба лидера поручили своим командам продолжить консультации относительно дальнейших шагов.

Кроме того, президенты обязались интенсифицировать планирование безопасности помощи вместе с международными партнерами, чтобы обеспечить Украину оборудованием, необходимым для победы.

Кстати, заметили в Белом доме, в рамках этих усилий в ноябре Байден проведет виртуальное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне лидеров, где они будут координировать с международными партнерами вопрос предоставления дополнительной помощи нашему государству.

Зеленский поговорил с Байденом 16 октября

Президент рассказал, что провел телефонные переговоры Байденом. Зеленский выразил благодарность США за непоколебимую поддержку Украины от начала полномасштабного вторжения России.

Глава государства подчеркнул, что лидерство Байдена в объединении мира и прочная двухпартийная поддержка Америки имели решающее значение и помогли Украине выстоять и защитить нашу независимость.

Благодарен президенту Байдену, обеим партиям Конгресса и американскому народу за объявленный сегодня оборонный пакет на сумму 425 миллионов долларов, в который вошли новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение,

– заявил украинский лидер.

Также рассказал, что предложил рассмотреть возможность развития совместного производства оружия. Кроме того, обсудил важность дополнительных тренировок для украинских воинов.

Зеленский отметил, что отдельное внимание уделили будущему онлайн-заседанию Украинской оборонной контактной группы, формата "Рамштайн". Президент рассказал, что проинформировал Байдена о своем сегодняшнем обращении к украинскому парламенту

"План победы получил твердую поддержку всех парламентских партий и групп. Завтра представлю его нашим партнерам из ЕС на заседании Совета Европы", – анонсировал президент.

Добавил, что Украина продолжает работать с партнерами над воплощением Формулы мира.

"Спасибо США за готовность помочь Украине укрепить позиции, чтобы принудить Россию к добропорядочной дипломатии", – подчеркнул Зеленский.