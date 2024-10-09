Журналист Мелик Кайлан указал, что для Украины сейчас сложились неблагоприятные условия: наступление России на Востоке, постоянные воздушные атаки, медленная помощь союзников, угроза очень холодной зимы. На фоне этих обстоятельств все чаще звучат разговоры о прекращении огня. В последнее время ряд западных СМИ пишут о возможности обмена оккупированных территорий на вступление в НАТО. Эксперт объяснил, почему такой компромисс опасен для Украины.

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Как Путин планирует обвести вокруг пальца Украину и Запад

Журналист напомнил, что в соответствии с договорным правом, НАТО не принимает новых членов, которые находятся в состоянии конфликта или даже в замороженном конфликте. В результате вступление займет время, и Россия не будет стоять на месте. План Кремля имеет примерно такой вид: Зеленский вынужден уступить оккупированные территории в обмен на обещания вступления в НАТО. К тому времени, когда гарантии безопасности от НАТО вступят в силу, ультранационалистические элементы в армии восстают и устраивают переворот против Зеленского за то, что он отдал Донбасс и Крым. Запад решительно осуждает протестующих. Тогда Путин заполняет украинский эфир пропагандой о вероломстве Запада, агонично медленной и недостаточной поддержку союзников Украины, мнимую готовность Запада обескровить Украину как прокси, антидемократическую централизацию власти Зеленского и тому подобное.

Неприятный, но поучительный опыт Грузии

Весь этот сценарий Москва отыграла с Грузией. Когда россияне вторглись в эту страну в 2008 году, они укрепили свой контроль над ее сепаратистскими регионами – Южной Осетией и Абхазией. Тогдашний президент страны Саакашвили, увидев недостаток решимости у Запада, объявил об одностороннем прекращении огня, отошел от линии фронта и спас свою страну от исчезновения.

Мирные условия, предложенные Москвой Тбилиси, были настолько односторонними, что Саакашвили отклонил их, сказав – и это важно – "против меня будет осуществлен народный переворот". Путин требовал, чтобы Грузия навсегда отказалась от сепаратистских регионов, а Саакашвили ушел бы в отставку.

Вместо этого Москва удовлетворилась оккупацией сепаратистских зон и введением войск в другие места. Далее Россия продолжала проникать на грузинскую землю, а также спровоцировала смену режима в 2013 году, вмешавшись в национальные выборы и добившись избрания консервативного националистического олигарха вместо Саакашвили. Тбилисский олигарх Иванишвили все еще у власти, закулисный кукловод, но теперь также откровенно промосковский партизан. Как это возможно в стране, которая ненавидит Россию? Тот самый Иванишвили сначала пришел к власти, предлагая спокойную жизнь грузинам, избавление от распрей и конфронтации, сетуя на изменчивую поддержку и ценности Запада, создавая своеобразный мираж внеблоковой Грузии. Вместо этого он неумолимо подарил Москве независимость своей страны.