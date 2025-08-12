Во время переговоров Россия потребовала вывести украинские войска с подконтрольной части Донецкой области. Президент Украины считает, что это путь к третьей войне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время встречи с журналистами.

Почему россияне хотят получить Донбасс?

Владимир Зеленский заверил, что Украина не выйдет из Донбасса. Он отметил, что эта территория станет плацдармом для будущего наступления россиян.

Если мы выйдем из Донбасса – по своей воле или на нас будут давить, – мы откроем третью войну,

– указал он.

Президент напомнил, что Крым стал плацдармом для наступления России на юг нашей страны. А Донбасс враг использовал, чтобы избежать мобилизации, сделать сепаратистов своей армией. Зеленский отметил, что одной из самых крепких частей российских наступательных войск были именно набранные люди с оккупированных после 2014 года территорий.

Если сейчас ВСУ отойдут с Донбасса, с укреплений, рельефов и высот, которые контролирует Украина, то это откроет путь к подготовке россиянами нового наступления.

"Несколько лет – и у Путина будет открыт путь и на Запорожскую, и на Днепровскую области. И не только. Также на Харьков", – указал Зеленский.

По мнению Зеленского, нынешние условия России – это не история про обмене территориями на Донбасс. Россияне просто хотят, чтобы ВСУ вышли из Донбасса и отдали его им.