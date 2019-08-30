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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Обмен пленными не состоялся: кому выгодно распространение фейков

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      Здесь вопрос не только в том, кто пользуется фейком с политической точки зрения. Ведь это полезный процесс и для СМИ. Кто первый заявил о фактах, тот имеет рост популярности ресурса. Поэтому это конечно, что бизнес. Если речь идет о российских СМИ, то этот бизнес еще и не учитывает такую вещь, как чувства людей или даже то, что будет с героями их материалов.

      Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

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      Он заявил, что для украинского информационного пространства это очень полезная демонстрация – наши СМИ являются де-факто продолжением российских. Мы говорим о борьбе с фейками, информационной войне, но смотрим на события, которые происходят в российских. Да, можно менять их информацию и подавать для собственного потребителя, но это не защищает украинцев от информационных вбросов, которые на этот раз состоялись.

      Полонені українські моряки, список
      Список украинских моряков, попавших в плен России / Инфографика 24 канала

      С одной стороны Владимир Цемах – это вероятная причина, почему задержали обмен пленными. С другой стороны есть еще несколько вещей, о которых рассказал Тышкевич. Одна из них – это процедурная очистка, а именно каким образом проводится обмен. Например, в отношении украинских моряков, кого из них отпускают?

      Их отпускают в случае, если они попросили о помиловании и признали свою вину – это одна процедура. Если их отпускают для того, чтобы их судили на территории Украины, то это еще иная процедура,
      – пояснил Игорь Тышкевич.

      "Украинцев Украина также по собственным законам не имеет права выдавать, если эти люди сами этого не попросили. Но это также процедура. В соответствии с этим, здесь вопрос с одной стороны, это собрать обменный фонд, благодаря которому мы спасем наших граждан. А с другой стороны – это процедурная очистка, которая должна быть правильной с точки зрения закона", – добавил эксперт.

      Кто такой Владимир Цемах и почему он важен для РФ?
      Служба безопасности Украины 27 июня провела спецоперацию на территории так называемой "ДНР" и задержала бывшего "командира ПВО" пророссийских боевиков в городе Снежное Владимира Цемаха. Его арестовали на два месяца.

      В интервью российским пропагандистам Цемах рассказывал о сбивании Boeing рейса MH17 и объяснял, что боевики, мол, целились в украинские самолеты. Боевик рассказывал и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "нечто". Что именно прятал Цемах – на видео "запикали". Однако журналисты, читая по губам, выразили уверенность, что он говорил именно о ЗРК "Бук".

      Впоследствии террористическая группировка "ДНР" включила Цемаха в список лиц, которых хотели бы обменять на пленных украинцев.

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      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Украина – Россия Обмен пленными Украинцы в плену РФ Украинские моряки в плену
      Источник: 24 канал
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