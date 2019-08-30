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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Обмін полоненими не відбувся: кому вигідне розповсюдження фейків

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      Тут питання не тільки в тому, хто користується фейком з політичної точки зору. Адже це корисний процес і для ЗМІ. Хто перший заявив про факти, той має зростання популярності ресурсу. Тому це звичайно, що бізнес. Особливо, якщо йдеться про російські ЗМІ, то цей бізнес ще й не враховує таку річ, як почуття людей або навіть те, що буде з героями їх матеріалів.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

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      Він заявив, що для українського інформаційного простору це дуже корисна демонстрація – наші ЗМІ є де-факто продовженням російських. Ми говоримо про боротьбу з фейками, інформаційну війну, але дивимося на події, які відбуваються в російських. Так, можна змінювати їх інформацію й подавати для власного споживача, але це не убезпечує українців від інформаційних вкидів, які цього разу відбулися.

      Полонені українські моряки, список
      Список українських моряків, які потрапили в полон Росії / Інфографіка 24 каналу

      З одного боку Володимир Цемах – це вірогідна причина, чому затримали обмін полоненими. З другого боку є ще декілька речей, про які розповів Тишкевич. Одна з них – це процедурне очищення, а саме яким чином проводиться обмін. Наприклад, щодо українських моряків, як кого їх відпускають?

      Їх випускають в разі, якщо вони попросили про помилування й признали свою провину – це одна процедура. Якщо їх випускають для того, щоб їх судили на території України, то це ще інша процедура,
      – пояснив Ігор Тишкевич.

      "Українців Україна також за власними законами не має права видавати, якщо ці люди самі цього не попросили. Але це також процедура. Відповідно до цього, тут питання з одного боку, це зібрати обмінний фонд, завдяки якому ми врятуємо наших громадян. А з другого боку – це процедурне очищення, яке має бути правильне з точки зору закону", – додав експерт.

      Хто такий Володимир Цемах і чому він важливий для РФ?Служба безпеки України 27 червня провела спецоперацію на території так званої "ДНР" і затримала колишнього "командира ППО" проросійських бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Його заарештували на два місяці.

      В інтерв'ю російським пропагандистам Цемах розповідав про збиття Boeing рейсу MH17 і пояснював, що бойовики, мовляв, цілилися в українські літаки. Бойовик розповідав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Що саме ховав Цемах – на відео "запікали". Однак журналісти, читаючи по губах, висловили впевненість, що той говорив саме про ЗРК "Бук".

      Згодом терористичне угруповання "ДНР" включило Цемаха в список осіб, яких хотіли б обміняти на полонених українців.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Обмін полоненими Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні
      Джерело: 24 канал
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