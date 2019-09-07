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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Обмен пленными: Полозов о дальнейшей судьбе возвращенных пленников Кремля

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      Украинские пленные, которых незаконно удерживала Россия, наконец, вернулись домой. Пока они остаются в статусе российских обвиняемых. Какая судьба ждет украинцев, которые уже вернулись в Украину – рассказал координатор группы защиты пленных моряков и адвокат Николай Полозов.

      Николай Полозов в прямом эфире 24 канала подчеркнул, что этот день является общим праздником для всех украинцев.

      Важно! Обмен пленными состоялся: что об этом известно

      Какой статус имеют возвращенные пленники Кремля

      Адвокат пояснил, что сейчас в РФ уголовные производства в отношении украинских моряков не закрыты. Так, на территории России они продолжают находиться в статусе обвиняемых. Он отметил, что, вероятно, состоятся переговоры по их делам.

      Я надеюсь, что отдав моряков, Россия потеряла интерес к ним и просто прекратит это. На сегодня им изменили меру наказания, они могут пересекать границу,
      – заявил Полозов.

      Также он добавил, что наших ребят отпустили под личное поручительство омбудсмена Людмилы Денисовой. Она подала заявление на это еще в июле. Но дела полностью не закрыли.

      Украинские пленные вернулись домой / Фото: 24 канал (Ростислав Лабенский)

      Что ждет украинских пленных в Украине

      Полозов отметил, что моряков еще не вызвали на допрос, или же в суд. Поэтому, по его мнению, российские власти не имеют никаких полномочий выносить постановление о принудительном приводе и объявлять их в розыск.

      Сейчас моряки имеют право перемещаться Украиной туда, куда им хочется,
      – отметил адвокат.

      Полозов
      Координатор группы защиты пленных моряков и адвокат Николай Полозов / Фото: 24 канал (Ростислав Лабенский)

      Что будет с другими украинцами, заключенными в РФ

      Владимир Зеленский отметил, что этот обмен – это лишь первый этап. Поэтому, возможно, будут еще.

      Еще большое количество граждан Украины находятся в российских тюрьмах и оккупированном Крыму. Большинство из них – это крымские татары. Я, как адвокат, готов оказать необходимую юридическую помощь,
      – подытожил Николай.

      Что известно о возвращении украинских пленных?Пленные Россией украинцы вернулись – 7 сентября около 14:00 самолет с ними приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35". Этому предшествовал острый период переговоров.

      blog_ava
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      Теги: Обмен пленными Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины Украина – Россия Крымские татары
      Источник: 24 канал
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