20:36
7 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Путін Росію розпродуватиме. Флешмоб у російській церкві
      Вєсті Кремля
      20:12, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко знайшов причину ходити на роботу. Кличко стає королевою
      Вєсті.UA
      17:23, сьогодні
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Обмін полоненими: Полозов про подальшу долю повернених бранців Кремля

      486 Читать новость на русском

      Українських полонених, яких незаконно утримувала Росія, нарешті повернулися додому. Наразі вони залишаються у статусі російських обвинувачених. Яка доля чекає на українців, які вже повернулися в Україну – розповів координатор групи захисту полонених моряків та адвокат Микола Полозов.

      Микола Полозов у прямому ефірі 24 каналу підкреслив, що цей день є спільним святом для всіх українців. 

      Важливо! Обмін полоненими відбувся: що про це відомо

      Який статус мають повернені бранці Кремля

      Адвокат пояснив, що наразі у РФ кримінальні провадження щодо українських моряків не закриті. Тож, на території Росії вони продовжують перебувати у статусі обвинувачених. Він зауважив, що, ймовірно, відбудуться переговори по їхніх справах. 

      Я сподіваюся, що віддавши моряків, Росія втратила цікавість до них і просто припинить це. На сьогодні їм змінили міру покарання, вони можуть перетинати кордон,
      – заявив Полозов.

      Також він додав, що наших хлопців відпустили під особисту поруку омбудсменки Людмили Денісової. Вона подала заяву на це ще у липні. Але справи повністю не закрили. 

      Українські полонені повернулися додому / Фото: 24 канал (Ростислав Лабенський)

      Що чекає на українських полонених в Україні

      Полозов наголосив, що моряків ще не викликали на допит, або ж до суду. Тож, на його думку, російська влада немає ніяких повноважень виносити постанову про примусовий привід і оголошувати їх у розшук.

      Наразі моряки мають право переміщуватися Україною туди, куди їм хочеться,
      – зауважив адвокат.

      Полозов
      Координатор групи захисту полонених моряків та адвокат Микола Полозов / Фото: 24 канал (Ростислав Лабенський)

      Що буде з іншими українцями, ув'язненими у РФ

      Володимир Зеленський зазначив, що цей обмін – це лише перший етап. Тож, можливо, будуть ще. 

      Ще велика кількість громадян України перебувають у російських в'язницях та окупованому Криму. Більшість з них – це кримські татари. Я, як адвокат, готовий надати необхідну юридичну допомогу,
      – підсумував Микола. 

      Що відомо про повернення українських полонених?Полонені Росією українці повернулись – 7 вересня близько 14:00 літак із ними приземлився у київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила у листопаді 2018 року, а також інші бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35". Цьому передував гострий період переговорів.

      blog_ava
      Обмін полоненими відбувся: що про це відомо
      сьогодні
      31183
      Теги: Обмін полоненими Новини політики Володимир Зеленський Новини України Україна – Росія Кримські татари
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Голобородько VS Зеленский: Чи відбудуться позитивні зміни в Україні завдяки новим реформам
      сьогодні , 20:00 Голобородько VS Зеленский: Чи відбудуться позитивні зміни в Україні завдяки новим реформам
      Антон Голобородько 119
      Українців звільнили з російського полону: як реагують Європа та США
      сьогодні , 19:54 Українців звільнили з російського полону: як реагують Європа та США
      4092
      Поради, які допоможуть зберегти нашу планету
      сьогодні , 19:00 Поради, які допоможуть зберегти нашу планету
      Все про екологію 219
      Литва – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020
      сьогодні , 18:13 Литва – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020
      3612
      Це величезний стрибок вперед, – Шабунін про законопроєкти Зеленського щодо правосуддя
      сьогодні , 18:00 Це величезний стрибок вперед, – Шабунін про законопроєкти Зеленського щодо правосуддя
      Віталій Шабунін 615
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук