Обмін полоненими: Полозов про подальшу долю повернених бранців Кремля

Українських полонених, яких незаконно утримувала Росія, нарешті повернулися додому. Наразі вони залишаються у статусі російських обвинувачених. Яка доля чекає на українців, які вже повернулися в Україну – розповів координатор групи захисту полонених моряків та адвокат Микола Полозов.

Микола Полозов у прямому ефірі 24 каналу підкреслив, що цей день є спільним святом для всіх українців.

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Який статус мають повернені бранці Кремля

Адвокат пояснив, що наразі у РФ кримінальні провадження щодо українських моряків не закриті. Тож, на території Росії вони продовжують перебувати у статусі обвинувачених. Він зауважив, що, ймовірно, відбудуться переговори по їхніх справах.

Я сподіваюся, що віддавши моряків, Росія втратила цікавість до них і просто припинить це. На сьогодні їм змінили міру покарання, вони можуть перетинати кордон,

– заявив Полозов.

Також він додав, що наших хлопців відпустили під особисту поруку омбудсменки Людмили Денісової. Вона подала заяву на це ще у липні. Але справи повністю не закрили.

Українські полонені повернулися додому / Фото: 24 канал (Ростислав Лабенський)

Що чекає на українських полонених в Україні

Полозов наголосив, що моряків ще не викликали на допит, або ж до суду. Тож, на його думку, російська влада немає ніяких повноважень виносити постанову про примусовий привід і оголошувати їх у розшук.

Наразі моряки мають право переміщуватися Україною туди, куди їм хочеться,

– зауважив адвокат.



Координатор групи захисту полонених моряків та адвокат Микола Полозов / Фото: 24 канал (Ростислав Лабенський)

Що буде з іншими українцями, ув'язненими у РФ

Володимир Зеленський зазначив, що цей обмін – це лише перший етап. Тож, можливо, будуть ще.

Ще велика кількість громадян України перебувають у російських в'язницях та окупованому Криму. Більшість з них – це кримські татари. Я, як адвокат, готовий надати необхідну юридичну допомогу,

– підсумував Микола.

Що відомо про повернення українських полонених?Полонені Росією українці повернулись – 7 вересня близько 14:00 літак із ними приземлився у київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила у листопаді 2018 року, а також інші бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35". Цьому передував гострий період переговорів.