Гривну не хотели принимать в обменниках Польши, поскольку за несколько первых дней ее обменяли слишком много.

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Впрочем Нацбанк Польши сообщил, что ориентировочно с середины следующей недели (с 23 – 24 марта) украинцы в Польше смогут обменивать свою наличную гривну на злотые.

В связи со значительным наплывом в Польшу беженцев из Украины, имеющих с собой гривну наличными, Нацбанк Польши совершает интенсивные приготовления, чтобы сделать возможным обмен гривны на злотые,

– говорится в заявлении банка.

Планируется, что обменивать можно будет банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1 000 гривен, в общем – до 10 000 гривен на одного человека в учреждениях PKO BP – крупнейшего банка Польши.

Трудности с обменом денег

Польские банки не хотели обменивать украинскую валюту на польскую. Все из-за одновременного большого запроса и риска обесценивания гривны.

То есть гривен сдали так много, что их конвертация в злотые вообще перестала окупаться.

Поэтому некоторые люди вынуждены были соглашаться на обмен по крайне невыгодному курсу, чтобы получить польскую валюту, чтобы купить вещи первой необходимости.

Нацбанк сообщил, что начал сотрудничество с крупнейшим кредитором страны, чтобы сделать возможным обмен валюты для украинских беженцев.

Также сообщалось, что Европейский центральный банк работает над финансовым инструментом на уровне ЕС, чтобы упростить обмен валюты в Европе для украинцев, имеющих сбережения в гривне.