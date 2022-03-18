Гривню не хотіли приймати в обмінниках Польщі, оскільки за декілька перших днів її обміняли занадто багато.

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Утім Нацбанк Польщі повідомив, що орієнтовно з середини наступного тижня (від 23 – 24 березня) українці у Польщі зможуть обмінювати свою готівкову гривню на злоті.

У зв’язку зі значним напливом до Польщі біженців з України, що мають із собою гривню готівкою, Нацбанк Польщі здійснює інтенсивні приготування, щоб уможливити обмін гривні на злоті,

– мовиться у заяві банку.

Планується, що обмінювати можна буде банкноти номіналом 100, 200, 500 і 1000 гривень, загалом – до 10 000 гривень на одну особу в установах PKO BP – найбільшого банку Польщі.

Труднощі з обміном грошей

Польські банки не хотіли обмінювати українську валюту на польську. Все через одночасний великий запит та ризик знецінення гривні.

Тобто гривень здали так багато, що їхня конвертація в злоті взагалі перестала окупатися.

Тож деякі люди змушені були погоджуватися на обмін за надто невигідним курсом, щоб отримати польську валюту, аби купити речі першої необхідності.

Нацбанк повідомив, що почав співпрацю з найбільшим кредитором країни, щоб уможливити обмін валюти для українських біженців.

Також повідомляли, що Європейський центральний банк працює над фінансовим інструментом на рівні ЄС, щоб спростити обмін валюти у Європі для українців, що мають заощадження у гривні.