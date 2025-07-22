Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Когда будут новые обмены пленными?

В период с весны до лета Украине уже удалось освободить ряд граждан, в частности тех, кого ранее считали без вести пропавшими. Также среди освобожденных есть люди, которые находились в российских местах содержания еще до начала полномасштабной войны.

Ожидаем несколько этапов обменов на выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле и продолжаем другую нашу активность для освобождения наших людей – как военных, так и гражданских,

– сообщил Зеленский.

Координацию процесса осуществляет секретарь СНБО Рустем Умеров, а к обменам приобщены все необходимые государственные институты. Президент поблагодарил ГУР, МВД, команде Офиса Президента, СБУ, омбудсману и Координационному штабу.

Отдельно чиновники подняли вопрос реабилитации освобожденных и работы с расследованием военных преступлений России против украинских пленных.

Ранее сообщалось, что вопрос освобождения военнопленных и похищенных детей станет одним из основных на предстоящих переговорах между Украиной и Россией.