Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
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Когда будут новые обмены пленными?
В период с весны до лета Украине уже удалось освободить ряд граждан, в частности тех, кого ранее считали без вести пропавшими. Также среди освобожденных есть люди, которые находились в российских местах содержания еще до начала полномасштабной войны.
Ожидаем несколько этапов обменов на выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле и продолжаем другую нашу активность для освобождения наших людей – как военных, так и гражданских,
– сообщил Зеленский.
Координацию процесса осуществляет секретарь СНБО Рустем Умеров, а к обменам приобщены все необходимые государственные институты. Президент поблагодарил ГУР, МВД, команде Офиса Президента, СБУ, омбудсману и Координационному штабу.
Отдельно чиновники подняли вопрос реабилитации освобожденных и работы с расследованием военных преступлений России против украинских пленных.
Ранее сообщалось, что вопрос освобождения военнопленных и похищенных детей станет одним из основных на предстоящих переговорах между Украиной и Россией.