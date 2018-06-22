Обнародованы имена лауреатов Международной премии Франко

22 июня, в Австрии, в Институте славистики Венского университета было определено лауреатов Международной премии имени Ивана Франко.

Соответствующая информация появилась на сайте Международного фонда Ивана Франко.

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Как отмечается, в номинации "За весомые достижения в области социально-гуманитарных наук" лауреатом победил Йоханнес Реми за труд "Братья или враги: Украинское национальное движение и Россия, с 1840-х до 1870-х годов", которое было признано лучшим.

В номинации "За весомые достижения в области украинистики" победу одержала монография "...И последняя часть дороги. Иван Франко в 1908-1916 годах" авторства Ярославы Мельник.

Заметим, что в состав международного жюри вошли 12 ученых из университетов Украины, Австрии, Италии , Словакии и Польши, а победители получат денежное вознаграждение и золотой знак лауреата.

Сама же церемония награждения лауреатов Международной премии имени Ивана Франко состоится 27 августа 2018 года в Дрогобыче на Львовщине – именно здесь родился литератор.

Что такое Международная премия имени Ивана Франко?Ее было основано в 2015 году внуком писателя Роландом Франко. Основной целью Премии является содействие всеобъемлющему изучению творческой, научной, общественной деятельности Ивана Франко, поощрение ученых из разных стран мира к проведению актуальных исследований в области социально-гуманитарных наук и украинистики. Премия является ежегодной и вручается 27 августа – в день рождения Ивана Франко. В предыдущие годы ее лауреатами становились бывший глава УГКЦ Любомир Гузар (2016 год), профессор Института славистики Венского университета Михаэль Мозер (2017), заслуженный профессор ЛНУ имени Франко Олег Шаблий (2017).