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Оприлюднено імена лауреатів Міжнародної премії Франка

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Оголошено імена Лауреатів Міжнародної премії імені Івана Франка 2018 року
Оголошено імена Лауреатів Міжнародної премії імені Івана Франка 2018 року / Соцмережі

22 червня в Австрії у Інституті славістики Віденського університету було визначено цьогорічних лауреатів Міжнародної премії імені Івана Франка.

Відповідна інформація з’явилася на сайті Міжнародного фонду Івана Франка.

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Як зазначається, у номінації "За вагомі досягнення у галузі соціально-гуманітарних наук" лауреатом переміг Йоганнес Ремі за працю "Брати чи вороги: Український національний рух та Росія, з 1840-х до 1870-х років", яку було визнано найкращою.

У номінації ж "За вагомі досягнення у галузі україністики" перемогу здобула монографія «…І остання часть дороги. Іван Франко в 1908-1916 роках» авторства Ярослави Мельник.

Зауважимо, що до складу міжнародного журі увійшло 12 вчених з університетів України, Австрії, Італії , Словаччини та Польщі, а переможці отримають грошову винагороду та золотий знак лауреата.

Сама ж церемонія нагородження лауреатів Міжнародної премії імені Івана Франка відбудеться 27 серпня 2018 року у Дрогобичі на Львівщині – саме тут народився літератор.

Що таке Міжнародна премія імені Івана Франка? Її було засновано у 2015 році онуком письменника Роландом Франком. Основною метою Премії є сприяння всеосяжному вивченню творчої, наукової, громадської діяльності Івана Франка, заохочення вчених з різних країн світу до проведення актуальних досліджень у галузі соціально-гуманітарних наук та україністики. Премія є щорічною та вручається 27 серпня – у день народження Івана Франка. У попередні роки її лауреатами ставали колишній очільник УГКЦ Любомир Гузар (2016 рік), професор Інституту славістики Віденського університету Міхаель Мозер (2017), заслужений професор ЛНУ імені Франка Олег Шаблій (2017).

Теги: Новини України Література Новини культури Австрія
Джерело: 24 канал
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