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      Обнаружен первый случай коронавируса среди заключенных

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      СІЗО в Чернівцях, де виявили коронавірс в ув'язненої / Молодий буковинець

      В Украине зафиксирован первый случай инфекции коронавируса среди заключенных. COVID-19 обнаружили у женщины, которая прибыла в Черновицкое учреждение исполнения наказаний №33 в конце марта.

      Женщина прибыла в черновицкую тюрьму из изолятора временного содержания (ИВС) с признаками острой респираторной инфекции еще 28 марта. После этого ее сразу направили в медицинское учреждение, где и лабораторно был установлен COVID-19.

      Отметим В Украине COVID-19 заболели 3 372 человека: подтвердили 98 летальных случаев

      В Государственной уголовно-исполнительной службе (ДКВС) заверили, что осужденная из ИВС не попала в СИЗО и находится в больнице. Поэтому других случаев заражения коронавирусом ни среди заключенных, ни среди работников ДКВС не обнаружено. Ежедневно проводится мониторинг актуального состояния здоровья осужденных, работников, а также работников медицинских учреждений.

      7 апреля украинские тюрьмы должны были получить почти 100 тысяч масок, 90 тысяч перчаток и две тысячи защитных комбинезонов. Еще три тысячи литров дезинфекторов должны были получить тюрьмы 10 апреля.


      Меры противодействия коронавирусу в учреждениях ДКВС / Инфографика ДКВС

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Коронавирус в Украине Тюрьма Здоровье
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