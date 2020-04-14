Обнаружен первый случай коронавируса среди заключенных
В Украине зафиксирован первый случай инфекции коронавируса среди заключенных. COVID-19 обнаружили у женщины, которая прибыла в Черновицкое учреждение исполнения наказаний №33 в конце марта.
Женщина прибыла в черновицкую тюрьму из изолятора временного содержания (ИВС) с признаками острой респираторной инфекции еще 28 марта. После этого ее сразу направили в медицинское учреждение, где и лабораторно был установлен COVID-19.
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В Государственной уголовно-исполнительной службе (ДКВС) заверили, что осужденная из ИВС не попала в СИЗО и находится в больнице. Поэтому других случаев заражения коронавирусом ни среди заключенных, ни среди работников ДКВС не обнаружено. Ежедневно проводится мониторинг актуального состояния здоровья осужденных, работников, а также работников медицинских учреждений.
7 апреля украинские тюрьмы должны были получить почти 100 тысяч масок, 90 тысяч перчаток и две тысячи защитных комбинезонов. Еще три тысячи литров дезинфекторов должны были получить тюрьмы 10 апреля.
Меры противодействия коронавирусу в учреждениях ДКВС / Инфографика ДКВС
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