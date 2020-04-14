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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Виявлено перший випадок коронавірусу серед в'язнів

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      СІЗО в Чернівцях, де виявили коронавірс в ув'язненої / Молодий буковинець

      В Україні зафіксовано перший випадок інфекції коронавірусу серед ув'язнених. COVID-19 виявили в жінки, яка прибула до Чернівецької установи виконання покарань №33 наприкінці березня.

      Жінка прибула до чернівецької в'язниці з ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) з ознаками гострої респіраторної інфекції ще 28 березня. Після цього її одразу направили до медичного закладу, де лабораторно і був встановлений COVID-19.

      Відзначимо В Україні на COVID-19 захворіли 3372 людей: підтвердили 98 летальних випадків

      У Державній кримінально-виконавчій службі (ДКВС) запевнили, що засуджена з ІТТ не потрапила в СІЗО та перебуває в лікарні. Відтак інших випадків зараження коронавірусом ні серед ув'язнених, ні працівників ДКВС не виявлено. Щодня проводиться моніторинг актуального стану здоров'я засуджених, працівників, а також працівників медичних закладів. 

      7 квітня українські в’язниці мали отримати майже 100 тисяч масок, 90 тисяч рукавичок та дві тисячі захисних комбінезонів. Ще три тисячі літрів дезінфекторів мали отримати тюрми 10 квітня.


      Заходи протидії коронавірусу в закладах ДКВС / Інфографіка ДКВС

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: В'язниця Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здоров'я
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