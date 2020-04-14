Виявлено перший випадок коронавірусу серед в'язнів
В Україні зафіксовано перший випадок інфекції коронавірусу серед ув'язнених. COVID-19 виявили в жінки, яка прибула до Чернівецької установи виконання покарань №33 наприкінці березня.
Жінка прибула до чернівецької в'язниці з ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) з ознаками гострої респіраторної інфекції ще 28 березня. Після цього її одразу направили до медичного закладу, де лабораторно і був встановлений COVID-19.
Відзначимо В Україні на COVID-19 захворіли 3372 людей: підтвердили 98 летальних випадків
У Державній кримінально-виконавчій службі (ДКВС) запевнили, що засуджена з ІТТ не потрапила в СІЗО та перебуває в лікарні. Відтак інших випадків зараження коронавірусом ні серед ув'язнених, ні працівників ДКВС не виявлено. Щодня проводиться моніторинг актуального стану здоров'я засуджених, працівників, а також працівників медичних закладів.
7 квітня українські в’язниці мали отримати майже 100 тисяч масок, 90 тисяч рукавичок та дві тисячі захисних комбінезонів. Ще три тисячі літрів дезінфекторів мали отримати тюрми 10 квітня.
Заходи протидії коронавірусу в закладах ДКВС / Інфографіка ДКВС
Читайте також
-
Шкідливі поради від Коломойськогосьогодні , 12:30
-
Укрпошта пропонує понад три тисячі вакансій: які самесьогодні , 11:27
-
Чорнобильська зона палає вже одинадцятий день: останні новини, фото і відеосьогодні , 09:23
-
Уроки "іспанки": як світ подолав економічну кризу 100 років томусьогодні , 08:15
-
Закон про ринок землі передали на підпис президентовісьогодні , 11:32
-
Коронавірус з нами надовго: що буде після 24 квітнясьогодні , 10:00