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      Обнаружена новая манипулятивная технология на выборах, – политологи

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      Очередная политическая манипуляция
      Очередная политическая манипуляция / Скриншот

      Традиционно для победы на выборах в Украине кандидаты обещают все: от повышения зарплат и пенсий до борьбы с коррупцией и снижения цен на что угодно. Новая и не менее манипулятивная технология – решение экологических проблем. Она рассчитана на промышленные регионы. Особенно на жителей Кривого Рога, Мариуполя, Запорожья и других городов.

      Так, по словам, политолога Михаила Бесараба, люди чувствительны к теме экологии, что дает политикам возможность манипулировать ими.

      Когда мы говорим об экологии, это угроза жизни и здоровью. К таким темам люди чувствительны. Экологическая тематика, решение какой-то экологической проблемы или преодоление техногенной катастрофы, увы, для циничных политиков, это очень удачная площадка для манипуляций,
      – заявил политолог.

      Чтобы доказать украинцам свою обеспокоенность, кандидаты накануне выборов готовы даже создавать целые политические партии и представить экологические программы, сообщает телеканал. Однако, эксперты советуют не доверять популистам.

      "Предвыборные программы депутатов, кандидатов, подразумевается, и в депутаты, и в президенты, к сожалению, остаются инструментом политической пропаганды и агитации. Их цель – повлиять на электоральное поведение избирателя. То есть заставить прийти, проголосовать за этого кандидата", – заявил в сюжете политолог Валентин Гладких.

      Теги: Новости Украины Новости политики Экология
      Источник: 24 Канал
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