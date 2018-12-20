Виявлена нова маніпулятивна технологія на виборах, – політологи

Традиційно для перемоги на виборах в Україні кандидати обіцяють все: від підвищення зарплат і пенсій до боротьби з корупцією та зниження цін на що завгодно. Нова і не менш маніпулятивна технологія – вирішення екологічних проблем. Вона розрахована на промислові регіони. Особливо жителів Кривого Рогу, Маріуполя, Запоріжжя та інших міст.

Так, за словами, політолога Михайла Бесараба, люди чутливі до теми екології, що дає політикам можливість маніпулювати ними.

Коли ми говоримо про екологію, це загроза життю і здоров'ю. До таких тем люди чутливі. Екологічна тематика, рішення якоїсь екологічної проблеми або подолання техногенної катастрофи, на жаль, для цинічних політиків, це дуже вдалий майданчик для маніпуляцій,

– заявив політолог.

Щоб довести українцям свою стурбованість, кандидати напередодні виборів готові навіть створювати цілі політичні партії і представити екологічні програми, повідомляє телеканал. Однак, експерти радять не довіряти популістам.

"Передвиборні програми депутатів, кандидатів мається на увазі і в депутати, і в президенти, на жаль, залишаються інструментом політичної пропаганди та агітації. Їх мета – вплинути на електоральну поведінку виборця. Тобто змусити прийти, проголосувати за цього кандидата", – заявив у сюжеті політолог Валентин Гладких.