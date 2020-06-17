Временная следственная комиссия Верховной Рады не довольна расследованием дела убитой Екатерины Гандзюк, в частности члены комиссии обнаружили много нарушений в расследовании.

В частности, и то, что подозреваемый Владислав Мангер все время оставался на своей должности. Об этом на заседании ВРУ отметил Игорь Васильев – народный депутат от "Слуги народа" и председатель ВСК по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, сообщает 24 канал.

Важно Владиславу Мангеру выбирают меру пресечения: что о нем известно

По его словам, оставшись на посту главы Херсонского облсовета, Мангер все это время мог давить на участников и свидетелей. Поэтому в комиссии акцентируют на том, что должны продолжать контролировать следователей. Кроме того, в ВСК считают, что уже год дело не двигается.

"Расследование в уголовном производстве с 12 июля 2019 года после определенных успехов фактически остановилось. Подозреваемый Мангер не был отстранен от должности, избранная мера пресечения в то время не была изменена. Это создавало риски использования Мангером своей должности в собственных интересах", – заявил народный депутат от "Слуги народа" и председатель ВСК Игорь Васильев.

Что известно о Мангере

Владислав Мангер – председатель Херсонского областного совета. Его подозревают в организации нападения на активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. В результате нападения (облили серной кислотой) она спустя несколько месяцев умерла в больнице. 17 июня Печерский райсуд Киева выбирает Мангеру меру пресечения в этом деле.

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